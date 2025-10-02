onedio
Gülşah Saraçoğlu'nun Nükhet Duru İçin Tasarladığı Çikolata Ambalajlı Elbise Kullanıcıların Gözünü Kanattı

02.10.2025 - 21:57

Moda denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu, yine fark yaratan bir tasarıma imza attı. İlham kaynaklarıyla her zaman şaşırtmayı başaran ünlü modacı, bu kez sahnede Nükhet Duru’yu bambaşka bir stile bürüdü. Çikolata paketlemesinden esinlenerek hazırladığı sarı tonlarının hakim olduğu, parlak kumaşlı ve drapeli elbiseyi görenler dönüp bir daha baktı!

Ünlü isimlerin modacısı, çok konuşulan tasarımların sahibi Gülşah Saraçoğlu'na ve gündemi sallayan parçalarına daha önce denk gelmişsinizdir.

Yaptığı yorumlar, sosyal medyadaki paylaşımları ve moda yarışmalarındaki jüriliğiyle çok konuşulan Gülşah Saraçoğlu son zamanlarda estetikleriyle de çok konuşuluyor.

9 saat süren bir operasyon sonucu estetikle kendini resmen baştan yaratan ve son haliyle gündeme oturan Gülşah Saraçoğlu çok konuşulmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Tasarımlarındaki ilham kaynaklarıyla her seferinde şaşırtmayı başaran Gülşah Saraçoğlu son olarak Nükhet Duru'yu giydirdi.

Moda dünyasında her defasında bambaşka bir esin kaynağıyla karşımıza çıkan ünlü tasarımcı, bu kez sahnede Nükhet Duru için yaptığı tasarımla adından bahsettirdi. İlhamını da hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerden aldı: çikolata paketlemesi!

Kullanıcılar ise bu ilginç tasarımı Nükhet Duru'ya yakıştıramadı!

