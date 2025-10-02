Gülşah Saraçoğlu'nun Nükhet Duru İçin Tasarladığı Çikolata Ambalajlı Elbise Kullanıcıların Gözünü Kanattı
Moda denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu, yine fark yaratan bir tasarıma imza attı. İlham kaynaklarıyla her zaman şaşırtmayı başaran ünlü modacı, bu kez sahnede Nükhet Duru’yu bambaşka bir stile bürüdü. Çikolata paketlemesinden esinlenerek hazırladığı sarı tonlarının hakim olduğu, parlak kumaşlı ve drapeli elbiseyi görenler dönüp bir daha baktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü isimlerin modacısı, çok konuşulan tasarımların sahibi Gülşah Saraçoğlu'na ve gündemi sallayan parçalarına daha önce denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tasarımlarındaki ilham kaynaklarıyla her seferinde şaşırtmayı başaran Gülşah Saraçoğlu son olarak Nükhet Duru'yu giydirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın