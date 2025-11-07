Annesinin Mezarını İlk Kez Paylaştı: Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'dan Sevenlerine Uyarı!

Tuğyan ifadesinde, 'Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim. Sadece arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum. Onu dahi tam hatırlamıyorum. Dolayısıyla aşağıya yüz üstü mü arka üstü mü düştü hatırlamıyorum. Ben bir ses duydum, öyle arkamı dönüp annemin düştüğünü gördüm. Ama sesin ne olduğunu hatırlamıyorum. Annem o sırada bağırdı mı hatırlamıyorum. Nasıl bir sesti anlam veremiyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştu.