Annesinin Mezarını İlk Kez Paylaştı: Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'dan Sevenlerine Uyarı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.11.2025 - 11:32

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde çocuklarının parmağı olabileceği iddiası haftalardır gündemde. Kızı Tuğyan Ülkem, annesine zarar verdiği yönündeki iddiaların üzerine 'Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.” açıklamasında bulunmuştu. Oğlu Tuğberk Yağız'ın da annesine annesine 'şiddet' uyguladığı iddia edilmiş, ünlü ismin de KADES'ten yardım istediği öne sürülmüştü.

Güllü'nün ölümü sonrası mezarını ilk kez paylaşan Tuğberk Yağız, ünlü sanatçının sevenlerine de uyarıda bulundu.

İşte detaylar...

Arabesk müziğin önemli seslerinden Güllü'nün ölümünün üzerinden 1,5 ay geçti.

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü kazacinayet mi araştırılmaya devam ediyor. Eski patronu Ferdi Aydın'ın Tuğyan Ülkem hakkında “Şahitler Tuğyan’ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler” ifadelerini kullanmış ve “Annemi öldürmek için bir katil bulur musun” şeklinde yazılı bir notun bulunduğunu ve bunu da savcılığa sunduklarını dile getirmişti.

O iddialardan detaylıca bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tuğyan Ülkem ise bu iddiaları reddetmişti!

Tuğyan ifadesinde, 'Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim. Sadece arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum. Onu dahi tam hatırlamıyorum. Dolayısıyla aşağıya yüz üstü mü arka üstü mü düştü hatırlamıyorum. Ben bir ses duydum, öyle arkamı dönüp annemin düştüğünü gördüm. Ama sesin ne olduğunu hatırlamıyorum. Annem o sırada bağırdı mı hatırlamıyorum. Nasıl bir sesti anlam veremiyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştu.

İfadesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

Öte yandan oğlu Tuğberk Yağız hakkında da şiddet iddiaları ortaya atılmıştı.

Yağız'ın annesine şiddet uyguladığı, ünlü ismin de KADES'ten yardım istediği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde Güllü'nün 5 Mart 2023 saat 16.34'te 2 defa KADES'e çağrıda bulunduğu ancak ekipler olay yerine gittiğinde şikayetçi olmaktan vazgeçtiği de  ortaya çıkmıştı.

👇

Son olarak Tuğberk Yağız, annesinin mezarını paylaştı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yağız, Güllü'nün mezarının üzerindekilere dikkat çekerek bir uyarıda bulundu. 'Lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim' notunu düştü.

