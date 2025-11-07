Annesinin Mezarını İlk Kez Paylaştı: Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'dan Sevenlerine Uyarı!
26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde çocuklarının parmağı olabileceği iddiası haftalardır gündemde. Kızı Tuğyan Ülkem, annesine zarar verdiği yönündeki iddiaların üzerine 'Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.” açıklamasında bulunmuştu. Oğlu Tuğberk Yağız'ın da annesine annesine 'şiddet' uyguladığı iddia edilmiş, ünlü ismin de KADES'ten yardım istediği öne sürülmüştü.
Güllü'nün ölümü sonrası mezarını ilk kez paylaşan Tuğberk Yağız, ünlü sanatçının sevenlerine de uyarıda bulundu.
İşte detaylar...
Arabesk müziğin önemli seslerinden Güllü'nün ölümünün üzerinden 1,5 ay geçti.
Tuğyan Ülkem ise bu iddiaları reddetmişti!
Öte yandan oğlu Tuğberk Yağız hakkında da şiddet iddiaları ortaya atılmıştı.
Son olarak Tuğberk Yağız, annesinin mezarını paylaştı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
