onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yapay Zeka Rap Dünyasına da Girdi: Sagopa Kajmer'den Hayranlarına Güzel Haber!

Yapay Zeka Rap Dünyasına da Girdi: Sagopa Kajmer'den Hayranlarına Güzel Haber!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.11.2025 - 09:26

Yapay zeka artık sadece teknolojinin değil, sanatın da merkezinde! Birçok ünlü isim son zamanlarda yapay zekadan faydalandığını duyuruyor. Bu kez ünlü rapçi Sagopa Kajmer, yapay zekayı müziğinde denediğini açıkladı. Proje, sanatçının hayranlarını hem şaşırttı hem de övgüsünü aldı. Ünlü rapçi, yeni albümünü “%50 insan, %50 yapay zeka” olarak tanımlarken bu süreçte 20’ye yakın yeni şarkı yazdığını da belirtti.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatımızın artık her alanında kullanmayı alışkanlık haline getirdiğimiz yapay zeka ünlülerin de radarına girdi.

Hayatımızın artık her alanında kullanmayı alışkanlık haline getirdiğimiz yapay zeka ünlülerin de radarına girdi.

Hatırlarsanız ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak, yapay zeka ile üretilen şarkıları yakında sahnede okuyacağını duyurmuştu. 'Son günlerde yapay zekâ tarafından üretilen üç şarkıya sardım. Ve inanın, o kadar iyiler ki… Yakında sahnede okuyacağım'' demişti.

Kaçıranlar için:

Bu kez ünlü rapçi Sagopa Kajmer yapay zeka kullanmaya başladığını açıkladı.

Bu kez ünlü rapçi Sagopa Kajmer yapay zeka kullanmaya başladığını açıkladı.

Sosyal medyada yaptığı uzun paylaşımda yapay zekayla kurduğu müziğe dayalı iş birliğini anlattı: 

'İçinde bulunduğumuz zamanın en çok konuşulan konularından birisi şüphesiz ki yapay zeka. Müzikteki yapay zeka etkisini görüp işin derinine indikçe benim için de görüntü daha da netleşti. Müzik konusunda eksik ve cidden hacimsiz yeni prodüktörlerin şaşırtıcı ve kendilerini aşan kalitede beatler, müzikler ortaya koyması, bana 2019 senesinden beri ''bu işte bir iş var.'' dedirtiyordu.

En başında kaliteli gelen müziklerin de aynılaştığını gördük. Neden ortaya konulan müziklerin birbirine bu kadar yakın ve sıkıcı olduğunu da artık anlamış oldum. Yapay zeka ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için yola çıktım. Öncelikle eski şarkılarımdan birine yorum yapmasını istedim ve Durdur beni adlı şarkım üzerinde çalıştım. Açıkçası sonuç yüzümde beliren şaşkınlık gülümsemesiydi. Daha özgün şeyler ortaya koymam gerektiğini düşünüp yeniden sözler yazmaya başladım. 6-7 gün içinde yepyeni sözlerle 20 ye yakın şarkı düzenledim. Hepsi de kalitesi iyi, dinlenebilir şarkılar oldu.'

"Sago ses klonu olarak denediğim şeyler Sago olamadı."

"Sago ses klonu olarak denediğim şeyler Sago olamadı."

'Eğer olsaydı ve içime de sinseydi kendi sesimden denemeler yapabilirdim ama maalesef yapay zeka henüz beni taklit edemiyor ve bu da aslında iyi bir şey. Ortaya çıkan şarkıları bir albümde toplamaya karar verdim. Yüzde 50/50 tasarladığım projede sözlerin, müzik komutlarının tamamı bana ait. Komutlarımla ortaya çıkan müzik açıkçası çevremde şaşkınlık yarattı. Hatta öyle versiyonlar ortaya çıktı ki onları da remix albümü yaptım. Biliyorum içinizden bazıları ''ah be Sago sen de mi?'' diyorsunuz. Durum açıkçası çok ciddi. Hatta sandığınızdan da ciddi. Yapay zeka müziği bilenin elinde çok keskin bir kılıca dönüveriyor. Müziği bilmez, iki sample kesemeyecek adamların elindeyse Aleaddinin sihirli lambasına dönüşebiliyor. 

NUN Sultan adı nerden çıktı? Aslında tersten okunduğunda değişmeyip aynı kalabilen bir kelime arıyordum. Anlamlı bir kelime mesela KEK gibi:) sonra NUN aklıma geldi. Şarkıları kadın sesinden söylettiğim için uygun oldu. Nun ''Nisa'' yani kadın  kelimesinin başlangıcı olan harf aynı zamanda. Mantıklı geldi ve NUN da karar kıldım. Ben bu projede sizlere rap olmayan şarkılar yaptım. Dinlenebilir müzik ortaya koydum. Umarım hoşunuza gider. Bu da müzikal deneyimimde bana enteresan bir hatıra oldu.'

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın