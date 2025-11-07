Yapay Zeka Rap Dünyasına da Girdi: Sagopa Kajmer'den Hayranlarına Güzel Haber!

Sosyal medyada yaptığı uzun paylaşımda yapay zekayla kurduğu müziğe dayalı iş birliğini anlattı:

'İçinde bulunduğumuz zamanın en çok konuşulan konularından birisi şüphesiz ki yapay zeka. Müzikteki yapay zeka etkisini görüp işin derinine indikçe benim için de görüntü daha da netleşti. Müzik konusunda eksik ve cidden hacimsiz yeni prodüktörlerin şaşırtıcı ve kendilerini aşan kalitede beatler, müzikler ortaya koyması, bana 2019 senesinden beri ''bu işte bir iş var.'' dedirtiyordu.

En başında kaliteli gelen müziklerin de aynılaştığını gördük. Neden ortaya konulan müziklerin birbirine bu kadar yakın ve sıkıcı olduğunu da artık anlamış oldum. Yapay zeka ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için yola çıktım. Öncelikle eski şarkılarımdan birine yorum yapmasını istedim ve Durdur beni adlı şarkım üzerinde çalıştım. Açıkçası sonuç yüzümde beliren şaşkınlık gülümsemesiydi. Daha özgün şeyler ortaya koymam gerektiğini düşünüp yeniden sözler yazmaya başladım. 6-7 gün içinde yepyeni sözlerle 20 ye yakın şarkı düzenledim. Hepsi de kalitesi iyi, dinlenebilir şarkılar oldu.'