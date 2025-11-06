Bir İçerik Üreticisi, Almanya'daki Evlerin Garipliklerini Paylaştı!

Bir içerik üreticisi, Almanya’da kaldığı evde yaşadığı garip mimari detayları anlattı. İçerik üreticisi, paylaşımına 'Aman ev olsun da neresi olursa olsun modunda baktığımızdan fark etmediğimiz ama sonradan yaşadıkça gördüğümüz gariplikler siz de görün istedim 🤣' notunu düştü.

Evde en çok dikkat çeken detay, salona ulaşmak için banyodan geçilmesi gerektiği oldu. Ancak evdeki tek gariplik bu değildi. Küçücük mutfakta hatta banyoda bile ekran vardı!