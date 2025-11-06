onedio
Bir İçerik Üreticisi, Almanya'daki Evlerin Garipliklerini Paylaştı!

Gülistan Başköy
06.11.2025 - 15:52

Bir içerik üreticisinin Almanya’daki ev turu videosu sosyal medyada viral oldu! Evin iç mimarisi epey şaşırtıcı. Örneğin yatak odasından salona gitmek için lavabodan geçmek gerekiyor! 🚪🚿

Gelin o videoya birlikte bakalım.

Kaynak

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada paylaşılan videolar artık sadece eğlendirmiyor, aynı zamanda kültür farklarını da gözler önüne seriyor.

Bir içerik üreticisi, Almanya’da kaldığı evde yaşadığı garip mimari detayları anlattı. İçerik üreticisi, paylaşımına 'Aman ev olsun da neresi olursa olsun modunda baktığımızdan fark etmediğimiz ama sonradan yaşadıkça gördüğümüz gariplikler siz de görün istedim 🤣' notunu düştü.

Evde en çok dikkat çeken detay, salona ulaşmak için banyodan geçilmesi gerektiği oldu. Ancak evdeki tek gariplik bu değildi. Küçücük mutfakta hatta banyoda bile ekran vardı!

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
