Hayatını Kaybeden Muazzez Abacı'nın 50 Milyar TL Olduğu İddia Edilen Serveti X'te Gündem Oldu!
Türk sanat müziğinin değerli isimlerinden Muazzez Abacı 12 Kasım günü hayatını kaybetmiş, sanat dünyası acı haber karşısında yasa boğulmuştu. Basında ve sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre, müzik dünyasının mihenk taşlarından Muazzez Abacı’nın servetinin yaklaşık 50 milyar TL olduğu öne sürüldü. X platformunda kısa sürede yayılan bu bilgi, kullanıcılar arasında büyük ses getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım’da 78. doğum gününde hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin X kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın