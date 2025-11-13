onedio
Hayatını Kaybeden Muazzez Abacı'nın 50 Milyar TL Olduğu İddia Edilen Serveti X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.11.2025 - 15:42

Türk sanat müziğinin değerli isimlerinden Muazzez Abacı 12 Kasım günü hayatını kaybetmiş, sanat dünyası acı haber karşısında yasa boğulmuştu. Basında ve sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre, müzik dünyasının mihenk taşlarından Muazzez Abacı’nın servetinin yaklaşık 50 milyar TL olduğu öne sürüldü. X platformunda kısa sürede yayılan bu bilgi, kullanıcılar arasında büyük ses getirdi.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım’da 78. doğum gününde hayatını kaybetti.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım’da 78. doğum gününde hayatını kaybetti.

Sanatçının ölüm haberinin ardından bu kez de serveti gündeme geldi. Abacı’nın uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca ciddi bir mal varlığı oluşturduğu sık sık konuşuluyordu.

Basında yer alan iddialarda, İstanbul’un değerli bölgelerinde sahip olduğu evlerden, villalardan ve banka birikimlerinden söz edilirken 50 milyar TL serveti gündem oldu. Muazzez Abacı’nın bilinen tek mirasçısı ise kızı Saba Abacı. Resmi bir vasiyet duyurulmadığı için, sanatçının tüm mal varlığının yasal olarak kızına geçmesi bekleniyor. 

Sosyal medyada dolaşan “1,2 milyar dolarlık servet” X kullanıcılarına malzeme verdi.

Gelin X kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım...

