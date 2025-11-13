Hayatını Kaybeden Muazzez Abacı'nın 50 Milyar TL Olduğu İddia Edilen Serveti X'te Gündem Oldu!

Sanatçının ölüm haberinin ardından bu kez de serveti gündeme geldi. Abacı’nın uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca ciddi bir mal varlığı oluşturduğu sık sık konuşuluyordu.

Basında yer alan iddialarda, İstanbul’un değerli bölgelerinde sahip olduğu evlerden, villalardan ve banka birikimlerinden söz edilirken 50 milyar TL serveti gündem oldu. Muazzez Abacı’nın bilinen tek mirasçısı ise kızı Saba Abacı. Resmi bir vasiyet duyurulmadığı için, sanatçının tüm mal varlığının yasal olarak kızına geçmesi bekleniyor.

Sosyal medyada dolaşan “1,2 milyar dolarlık servet” X kullanıcılarına malzeme verdi.