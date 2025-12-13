onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bu Mekanda Fotoğraf Yasak: 'Gizlilik Vadeden’ Ünlülerin Popüler Mekanı Kütüphane’ye Baskın Yapıldı

Bu Mekanda Fotoğraf Yasak: 'Gizlilik Vadeden’ Ünlülerin Popüler Mekanı Kütüphane’ye Baskın Yapıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2025 - 12:57

Ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düştü. Son olarak gazeteci ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uyuşturucu soruşturmasının genişleyeceği iddia edilirken yeni gelişme yaşandı.

Sanat, spor ve iş dünyasının İstanbul’daki popüler mekanı Kütüphane’ye baskın yapıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Etiler’de bulunan mekana Narkotik ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Müşterilerine ‘gizlilik ve mahremiyet’ vadeden Kütüphane’de fotoğraf çekiminin kesinlikle yasak olduğu biliniyor. Kütüphane'ye neden baskın yapıldı? Kütüphane nasıl 'gizlilik' vaat ediyor? İşte detaylar!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlülerin popüler mekanı Kütüphane'ye narkotik ekipleri baskın düzenledi.

Ünlülerin popüler mekanı Kütüphane'ye narkotik ekipleri baskın düzenledi.

Geçen aylarda 19 ünlü isme düzenlenen uyuşturucu operasyonunun kapsamı genişletildi. Son olarak geçen haftalarda gözaltına alınan fenomen Sercan Yaşar’ın ardından bu operasyonun pek çok isme sıçrayacağı iddia edilmişti. Sercan Yaşar’ın telefonundan gündemi sarsacak isimlerle uyuşturucu ağı ortaya çıkacağı ileri sürülürken tutuklanan son isim Mehmet Akif Ersoy olmuştu. Gözaltına alınan Ersoy, uyuşturucu madde temin etmek ve örgüt kurmak suçundan tutuklandı. Bu tutuklanmanın ardından Ersoy, Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. 

Uyuşturucu operasyonunda sıradaki isimlerin kim olduğu merak edilirken ünlülerin uğrak mekanı Kütüphane’ye narkotik tarafından baskın düzenlendi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kütüphane Etiler’de çok sayıda ekip ve narkotik köpekleriyle arama yapıldı. 

Altuntaş, bu baskının son günlerde yapılan büyük operasyonlardan bir olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında ifade veren bir kadın, Ersoy ile Kütüphane Etiler'e gittiklerini belirtti. Bu ifadenin ardından Kütüphane'ye yapılan baskın dikkat çekti.

‘Gizlilik vadeden’ Kütüphane’de fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. İşte gizliliğiyle öne çıkan Kütüphane’ye dair bilinmeyenler…

‘Gizlilik vadeden’ Kütüphane’de fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. İşte gizliliğiyle öne çıkan Kütüphane’ye dair bilinmeyenler…

Kütüphane Etiler, son yıllarda ünlülerin en sevdiği mekan haline geldi. Nedeni ise bu mekanda fotoğraf çekmek yasak. Ünlülere adeta ‘gizlilik ve mahremiyet’ vadeden bu mekanda “Görüntülendim, fotoğrafım çekildi, magazine mi düşeceğim?” endişesi bulunmuyor. 

Bir mekanın üst katında bulunan Kütüphane’ye adeta gizli bir yoldan geçilerek ulaşılıyor. Restoranın merdivenlerinden üst kata çıkıldığında raflarında kitaplar olan klasik bir kütüphaneyle karşılaşılıyor. Bu kütüphaneyi ittirdiğinizde karşınıza bir gece kulübü açılıyor.

Her isteyen Kütüphane’ye giriş yapamıyor. Kütüphane’ye gitmek ve orada eğlenebilmeniz için ya işletmecilerden birini tanımanız gerekiyor ya da iyi bir referansınızın olması gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın