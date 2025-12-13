Bu Mekanda Fotoğraf Yasak: 'Gizlilik Vadeden’ Ünlülerin Popüler Mekanı Kütüphane’ye Baskın Yapıldı
Ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düştü. Son olarak gazeteci ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uyuşturucu soruşturmasının genişleyeceği iddia edilirken yeni gelişme yaşandı.
Sanat, spor ve iş dünyasının İstanbul’daki popüler mekanı Kütüphane’ye baskın yapıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Etiler’de bulunan mekana Narkotik ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Müşterilerine ‘gizlilik ve mahremiyet’ vadeden Kütüphane’de fotoğraf çekiminin kesinlikle yasak olduğu biliniyor. Kütüphane'ye neden baskın yapıldı? Kütüphane nasıl 'gizlilik' vaat ediyor? İşte detaylar!
Ünlülerin popüler mekanı Kütüphane'ye narkotik ekipleri baskın düzenledi.
‘Gizlilik vadeden’ Kütüphane’de fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. İşte gizliliğiyle öne çıkan Kütüphane’ye dair bilinmeyenler…
