Bu Mekanda Fotoğraf Yasak: 'Gizlilik Vadeden’ Ünlülerin Popüler Mekanı Kütüphane’ye Baskın Yapıldı

Geçen aylarda 19 ünlü isme düzenlenen uyuşturucu operasyonunun kapsamı genişletildi. Son olarak geçen haftalarda gözaltına alınan fenomen Sercan Yaşar’ın ardından bu operasyonun pek çok isme sıçrayacağı iddia edilmişti. Sercan Yaşar’ın telefonundan gündemi sarsacak isimlerle uyuşturucu ağı ortaya çıkacağı ileri sürülürken tutuklanan son isim Mehmet Akif Ersoy olmuştu. Gözaltına alınan Ersoy, uyuşturucu madde temin etmek ve örgüt kurmak suçundan tutuklandı. Bu tutuklanmanın ardından Ersoy, Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.

Uyuşturucu operasyonunda sıradaki isimlerin kim olduğu merak edilirken ünlülerin uğrak mekanı Kütüphane’ye narkotik tarafından baskın düzenlendi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kütüphane Etiler’de çok sayıda ekip ve narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Altuntaş, bu baskının son günlerde yapılan büyük operasyonlardan bir olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında ifade veren bir kadın, Ersoy ile Kütüphane Etiler'e gittiklerini belirtti. Bu ifadenin ardından Kütüphane'ye yapılan baskın dikkat çekti.