Ela Rümeysa Cebeci'nin "Gerizekalılar Uyuşturucu Kullanır" Sözüne Verdiği Tepki Yeniden Gündeme Geldi

Ela Rümeysa Cebeci'nin "Gerizekalılar Uyuşturucu Kullanır" Sözüne Verdiği Tepki Yeniden Gündeme Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
18.12.2025 - 12:00

Medyaya yönelik yapılan soruşturmada Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la birlikte en çok konuşulan isimlerden biri de sunucu Ela Rümeysa Cebeci olmuştu. Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından tutuklanan Cebeci'nin eski yayınları da bir bir gündeme gelmeye başladı. Oytun Erbaş'ın 'Uyuşturucu zekayı geriletir' sözlerine ünlü spikerin verdiği tepki ise arşivlerden çıkarıldı.

Ekim ayının başlarında ünlü isimler uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermeye çağırılmışlardı.

Ekim ayının başlarında ünlü isimler uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermeye çağırılmışlardı.

Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Avukat Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin kan testlerinin ardından bazı isimlerde sonuç negatif bazılarında pozitif çıkmıştı. 

Ekim ayının en çok öne çıkan magazin olaylarından olan bu olay magazin medyasında bomba gibi düşmüş, ünlülerin ifadeleri, bazı isimlerin sürece yönelik eleştirileri gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Olayın ardından Oytun Erbaş ise bu operasyonu değerlendirdi.

