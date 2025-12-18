Ela Rümeysa Cebeci'nin "Gerizekalılar Uyuşturucu Kullanır" Sözüne Verdiği Tepki Yeniden Gündeme Geldi
Medyaya yönelik yapılan soruşturmada Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la birlikte en çok konuşulan isimlerden biri de sunucu Ela Rümeysa Cebeci olmuştu. Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından tutuklanan Cebeci'nin eski yayınları da bir bir gündeme gelmeye başladı. Oytun Erbaş'ın 'Uyuşturucu zekayı geriletir' sözlerine ünlü spikerin verdiği tepki ise arşivlerden çıkarıldı.
Ekim ayının başlarında ünlü isimler uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermeye çağırılmışlardı.
Olayın ardından Oytun Erbaş ise bu operasyonu değerlendirdi.
