onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ağzıyla Kuş Tutsa Bile Kendini Kimseye Beğendiremeyen Burçlar

Ağzıyla Kuş Tutsa Bile Kendini Kimseye Beğendiremeyen Burçlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 08:50

Astrolojide bazı burçlar vardır; mükemmeliyetçi, titiz ya da fazla vericidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, çevrelerinden 'daha iyisi olabilirdi' yorumunu duymaktan kurtulamazlar. Bu durum çoğu zaman onların içsel motivasyonunu zedeler ama yine de vazgeçmezler. 

İşte her şeyi doğru yapsa bile beğenilmeyen, hep daha fazlası beklenen 4 burç!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak

Başak burcu, detaycılığıyla tanınır ama işte tam da bu özellik bazen aleyhine döner. Her şeyi kusursuz yapmak ister, kendini sürekli geliştirmeye çalışır. Ancak ne kadar emek verse de çevresinden gelen eleştiriler bitmez. 'Bir şeyi eksik yaptın' cümlesi, Başak’ın kabusudur.

Çevresine fazla değer verdiği için onay arayışına girebilir ama yine de memnun etmeyi başaramaz. Başak burçları bu yüzden zaman zaman içe kapanır. Oysa kimse fark etmese de onlar zaten mükemmelliğe en çok yaklaşan burçtur.

Yengeç

Yengeç burcu sevdikleri için elinden gelenin en iyisini yapar. Fakat çoğu zaman duygusal yönü yüzünden 'fazla' ya da 'abartılı' bulunur. Ne kadar iyi niyetli olsa da jestleri çoğu zaman yanlış anlaşılır.

Yengeç’in derdi beğenilmek değil, sevilmek ama çoğu zaman çabası görmezden gelinir. Bu durum onu içten içe kırar. Yine de kalbinden geçenle yaşamayı seçer, çünkü birine değer vermeyi asla bırakmaz.

Kova

Kova burcu kendi doğrularına göre yaşayan, özgün bir karakterdir. Ancak bu bağımsız tavrı yüzünden sık sık yanlış anlaşılır. Yenilikçi fikirleri çoğu zaman 'fazla uçuk' ya da 'gereksiz karmaşı' bulunur.

Kova’nın kendini beğendirememesi, aslında kimseye benzememesinden kaynaklanır. Farklı düşünür, farklı davranır. İnsanlar onu çözemedikçe mesafe koyar ama o bunu sorun etmez. Çünkü bir Kova’nın onay beklediği tek kişi, yine kendisidir.

Oğlak

Oğlak burcu için takdir görmek çok önemlidir ama kolay kolay gelmez. Disiplinli, çalışkan ve sorumluluk sahibidir ancak çevresi bunu çoğu zaman 'soğukluk' olarak algılar. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, 'daha fazlasını yapabilir' eleştirisi eksik olmaz.

Oğlak burcu, takdir edilmediğinde içten içe yorulur ama durmayı da bilmez. Sessizce üretir, sonuçla konuşur. Günün sonunda kimse fark etmese bile, kendi başarısından emin olduğu için yoluna devam eder.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın