En Zalim 3 Burç: Sınırı Aşarsanız Merhamet Beklemeyin!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 08:55

Astrolojide herkesin bir karanlık tarafı vardır. Kimisi affetmeyi bilir, kimisi ise intikamı soğukkanlılıkla planlar. Kasım enerjisi de özellikle bazı burçlarda bu yönü ortaya çıkarıyor. Onlar kırıldıklarında duygusal davranmaz, 'bitti' dediklerinde tamamen silerler. 

İşte sınır aşıldığında en acımasız olabilen 3 burç!

Akrep

Akrep burcu için duygular siyah ya da beyazdır; ortası yoktur. Sevdiğinde sonsuza kadar sahiplenir, ama ihanete uğradığında bambaşka biri olur. Akrep’in zalimliği öfkesinden değil, duygularını keskin bir bıçak gibi kullanmasından gelir.

Birine 'bitti' dediyse, geri dönüşü yoktur. Sessizce intikam almaz; sadece yok sayar, bu da karşı taraf için en acı verici durumdur. Akrep’in zalimliği, duygusal gücünü bir silah gibi kullanmasında gizlidir.

Oğlak

Oğlak burcu dışarıdan sakin görünür ama sınırını aşan biriyle karşılaştığında duvar gibi soğuyabilir. Onun zalimliği duygusuzluğundan değil, aşırı rasyonel oluşundan gelir. Birini hayatından çıkardığında bunu duygusal değil, stratejik bir karar olarak görür.

Oğlak’ın sessizliği cezalandırma biçimidir. Ne bağırır ne tartışır, sadece uzaklaşır. En acımasız hali, bir zamanlar değer verdiği kişiyi yok saydığı andır. Geri adım atmaz, çünkü kalbini değil aklını dinler.

İkizler

İkizler burcu enerjisi değişken olduğu için zalimliğini beklemezsiniz. Ama kırıldığında ya da sıkıldığında, bir anda duygusal soğukluğa bürünür. Önce konuşur, sonra susar; bir anda hayatınızdan çıkabilir.

İkizler’in zalimliği duygusal mesafe kurma hızında yatar. Birini severken bile mantıklı düşünür, bu yüzden kopuşlar kolay olur. Arkanıza bile bakmadan gidebilir. En sert yanını görmek istemiyorsanız, onun sabrını fazla zorlamamak gerekir.

