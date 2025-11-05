En Zalim 3 Burç: Sınırı Aşarsanız Merhamet Beklemeyin!

Akrep burcu için duygular siyah ya da beyazdır; ortası yoktur. Sevdiğinde sonsuza kadar sahiplenir, ama ihanete uğradığında bambaşka biri olur. Akrep’in zalimliği öfkesinden değil, duygularını keskin bir bıçak gibi kullanmasından gelir.

Birine 'bitti' dediyse, geri dönüşü yoktur. Sessizce intikam almaz; sadece yok sayar, bu da karşı taraf için en acı verici durumdur. Akrep’in zalimliği, duygusal gücünü bir silah gibi kullanmasında gizlidir.