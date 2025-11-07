onedio
Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor, Şimdi Neler Olacak? Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Yılın son Merkür retrosuna hazır mısınız? Her retroda olduğu gibi her an her şeye hazır olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Astrolojide dönemsel enerjiler elbette dikkatle takip edilir. Ancak özellikle de zihni, iletişimi ve günlük akışı etkileyen Merkür retrosu hepimizi yakından ilgilendiriyor. Kasım ayına damgasını vurmaya hazırlanan retro takvimi ise merak ediliyor. Gökyüzü geri sayım yaparken, bakalım bizi neler bekliyor... Peki, Merkür retro ne zaman başlıyor? Merkür retro ne zaman bitiyor? Retro nedir? Astrolojik olarak neleri tetikler? 

İşte, detaylar...

Merkür Retro Ne Zaman Başlıyor?

2025 yılının son Merkür retrosu Yay burcundaki enerjisi ile 9 Kasım 2025 Pazar günü başlayacak. Pazar akşamı saat 22.00'de başlayacak olan retronun etkilerini hissetmeye ise başladık bile! 

Haberiniz var mıydı, bilmiyoruz ama Merkür retrosu öncesi “gölge” dönem (pre-shadow) zaten 21 Ekim 2025 itibarıyla devreye girdi. Yani bu aralar biraz zorlu geçebilir. Zira, retro sonrası gölge dönem ancak 16 Aralık 2025’de sona erecek.

Merkür Retro Ne Zaman Bitiyor?

Merkür retro, resmi olarak 29 Kasım 2025’te sona erecek. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi gölge dönem hemen bitmeyecek. Dahası etkileri, iletişimde ya da planlarda yaşattığı sorunlar da 16 Aralık’a kadar uzayabilecek.

Merkür Retro Nedir?

Astroloji dünyasında oldukça popüler olan ve farkında olmasak da birçok kişinin hayatında belirleyici rol oynayan Merkür retrosu, aslında gezegenin gökyüzünde sanki geriye doğru ilerliyormuş gibi gözükmesi durumunu ifade eder. Bu durum, doğanın gök mekaniği oyunlarından biri olup sembolik bir anlam taşır.

Bu arada çoğu zaman stresli süreçler, iletişim sorunları, ayrılıklar ve hayatı sekteye uğratan aksaklıklarla ilişkilendirilse de retro o kadar da olumsuz bir şey değildir! Çünkü her retro dönemi, aynı zamanda 'yeniden değerlendirme', 'geçmişle yüzleşme' ve 'yeniden planlama' için mükemmel bir fırsat sunar. Bu süre zarfında, hayatınızı gözden geçirme ve belki de yeni bir yol çizme şansı bulabilirsiniz. 

Yani aslında Merkür retrosu, kayıpları değil de yenilenmeyi sembolize ediyor olabilir. Belki de bu yüzden yeni işlere başlamamak önemlidir. Eskiler, yarım kalanlar ve arka planda hâlâ dönüp duranlar artık bitmeli, demeliyiz!

Astrolojik Olarak Merkür Retrosu'nun Özellikleri

Hadi gelin, astrolojik evrende Merkür retrosunun ne gibi etkiler getirdiğine daha detaylı bir bakış atalım. Bu dönemde nelerle karşılaşabileceğinizi daha iyi anlamanız için bazı noktaları belirtmek istiyoruz:

  • İlk olarak, iletişim konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Sözlü ya da yazılı iletişimlerde yanlış anlaşılmaların arttığı bu dönemde, eksik bilgiyle hareket etmek gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. E-postalarınızın geri döndüğünü, mesajlarınızın silindiğini ya da sesli konuşmalarınızın yanlış duyulduğunu fark edebilirsiniz.

  • Bunun yanı sıra, teknoloji ve ulaşımla ilgili aksaklıklar da Merkür retrosunun klasik temaları arasındadır. Bilgisayarınızın çökmesi, telefonunuzun arızalanması, ulaşımda yaşanan gecikmeler ya da bagajınızın kaybolması gibi durumlarla karşılaşmanız olası. Bu yüzden dijital dünyada işlerinizi yedekli bir şekilde halletmeniz şart! 

  • Geçmişin yeniden gündeme gelmesi de bu dönemin bir başka özelliği. Eski arkadaşlarınızla yeniden karşılaşabilir, ertelenmiş projelerinizi hatırlayabilir, tamamlanmamış işlerinizi gözden geçirebilirsiniz. 'Bir zamanlar bıraktığım şey' hissiyle yüzleşme olasılığınız yüksek. Tabii aşk söz konusu olduğunda ex'ler de çıkabilir meydana!

  • Ayrıca, bu dönem yeni başlayan önemli girişimler için değil, mevcut planları, rutinleri ve sistemi temizleme ve gözden geçirme için ideal bir zaman dilimi olabilir.

Son olarak, enerjinin yön değiştirdiği bu dönemde içsel sorgulamalarınız artabilir. Özellikle 2025 Kasım retrosunda Yay ve ardından Akrep burçlarında ilerleyen enerji nedeniyle, yüzeyin altındaki duygularınızla ve gerçeklerle karşılaşma eğiliminiz güçlenebilir. Bu dönemde kendinizi daha derin bir keşif yolculuğuna çıkmış gibi hissedebilirsiniz.

9 Kasım 2025 saat 22.00'de başlayacak olan Yay burcundaki Merkür Retrosunun burçlara etkilerini incelemek için bizi takip etmeyi unutmayın! 

