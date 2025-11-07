Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor, Şimdi Neler Olacak? Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Astroloji dünyasında oldukça popüler olan ve farkında olmasak da birçok kişinin hayatında belirleyici rol oynayan Merkür retrosu, aslında gezegenin gökyüzünde sanki geriye doğru ilerliyormuş gibi gözükmesi durumunu ifade eder. Bu durum, doğanın gök mekaniği oyunlarından biri olup sembolik bir anlam taşır.

Bu arada çoğu zaman stresli süreçler, iletişim sorunları, ayrılıklar ve hayatı sekteye uğratan aksaklıklarla ilişkilendirilse de retro o kadar da olumsuz bir şey değildir! Çünkü her retro dönemi, aynı zamanda 'yeniden değerlendirme', 'geçmişle yüzleşme' ve 'yeniden planlama' için mükemmel bir fırsat sunar. Bu süre zarfında, hayatınızı gözden geçirme ve belki de yeni bir yol çizme şansı bulabilirsiniz.

Yani aslında Merkür retrosu, kayıpları değil de yenilenmeyi sembolize ediyor olabilir. Belki de bu yüzden yeni işlere başlamamak önemlidir. Eskiler, yarım kalanlar ve arka planda hâlâ dönüp duranlar artık bitmeli, demeliyiz!