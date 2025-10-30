Burcuna Göre Cadılar Bayramı Kostümünü Belirliyoruz
Cadılar Bayramı'na hazır mısınız? Bu Halloween'de herkes ruhunun en derin sırrını ortaya çıkaracak... Burcunuza göre en doğru kostümü bulmanızı sağlayacağımız bu yolculukta, içinizdeki sizi de sahiden tanıyacağız. Hadi burcunuzu söyleyin, biz de giymeniz gereken Cadılar Bayramı kostümünü söyleyelim!
Hazırsanız, başlıyoruz...
Burcunuzu Seçiniz
Koç: Darth Vader
Boğa: The Great Gatsby
İkizler: Joker
Yengeç: Merlin
Aslan: Taht Sahibi
Başak: Sherlock Holmes
Terazi: 1920’ler Partisi
Akrep: Batman
Yay: Jack Sparrow
Oğlak: Iron Man
Kova: Elon Musk
Balık: Deniz Kızı
