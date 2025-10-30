Burcuna Göre Cadılar Bayramı Kostümünü Belirliyoruz

Koç burcu, doğuştan gelen liderlik yetenekleri, enerjik ruhu ve etkileyici karakteri ile bilinir. Bu burca sahip olanlar, hayatın her alanında olduğu gibi kostüm seçiminde de cesaretlerini ve enerjilerini yansıtmayı tercih etmeliler. Zira rekabetçi, hırslı ve cesur doğaları, onları her zaman bir adım öne çıkartır.

Cadılar Bayramı'nda, bu enerji dolu burcun temsilcileri için en uygun kostümün ne olacağı konusunda ise hiç şüphe yok: Darth Vader!