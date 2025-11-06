Rama Duwaji Kimdir? Zohran Mamdani’nin Suriye Kökenli Eşi Rama Duwaji Kaç Yaşında?
ABD’nin en kalabalık şehri New York’ta yapılan seçimleri Zohran Mamdani kazandı. Bu gelişmeyle birlikte, genç belediye başkanının Suriye kökenli eşi Rama Duwaji gündeme geldi. Sanat dünyasında üretkenliğiyle öne çıkan Duwaji, aynı zamanda sosyal adalet ve kültürel temaları eserlerinde işleyen bir sanatçı.
Peki, Rama Duwaji kimdir, kaç yaşında, nereli ve Zohran Mamdani ile ne zaman evlendi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rama Duwaji Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rama Duwaji Ne İş Yapıyor?
Rama Duwaji ve Zohran Mamdani Ne Zaman Evlendi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın