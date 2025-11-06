Rama Duwaji Kimdir? Zohran Mamdani’nin Suriye Kökenli Eşi Rama Duwaji Kaç Yaşında?

Tam adı Rama Sawaf Duwaji olan sanatçı, 1997 doğumlu Amerikalı bir animatör, illüstratör ve seramik sanatçısıdır. Eserlerinde genellikle insan hikâyeleri, toplumsal adalet ve kimlik temaları yer alır. Genç yaşına rağmen uluslararası sanat çevrelerinde tanınan Duwaji, çalışmalarında Orta Doğu kültürünü modern bir anlatımla işler.

Kariyeri boyunca Spotify, The New Yorker, BBC, Apple, The Washington Post ve Tate Modern gibi dünyaca ünlü markalarla iş birlikleri yaptı. Sanatını farkındalık aracı olarak gören Duwaji, toplumsal meselelerde sesini yükselten bir sanatçı olarak biliniyor.

Rama Duwaji Kaç Yaşında?

Rama Duwaji 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Rama Duwaji Nereli?

Rama Duwaji, Suriye kökenli bir aileden geliyor. Babası Şam asıllı olan Duwaji, çocukluk yıllarını Houston’da geçirdikten sonra dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte Dubai’ye taşındı. Bir süre Katar’da eğitim aldıktan sonra yeniden ABD’ye döndü.