Rama Duwaji Kimdir? Zohran Mamdani’nin Suriye Kökenli Eşi Rama Duwaji Kaç Yaşında?

Gökçe Cici
06.11.2025 - 11:26

ABD’nin en kalabalık şehri New York’ta yapılan seçimleri Zohran Mamdani kazandı. Bu gelişmeyle birlikte, genç belediye başkanının Suriye kökenli eşi Rama Duwaji gündeme geldi. Sanat dünyasında üretkenliğiyle öne çıkan Duwaji, aynı zamanda sosyal adalet ve kültürel temaları eserlerinde işleyen bir sanatçı. 

Peki, Rama Duwaji kimdir, kaç yaşında, nereli ve Zohran Mamdani ile ne zaman evlendi?

Rama Duwaji Kimdir?

Tam adı Rama Sawaf Duwaji olan sanatçı, 1997 doğumlu Amerikalı bir animatör, illüstratör ve seramik sanatçısıdır. Eserlerinde genellikle insan hikâyeleri, toplumsal adalet ve kimlik temaları yer alır. Genç yaşına rağmen uluslararası sanat çevrelerinde tanınan Duwaji, çalışmalarında Orta Doğu kültürünü modern bir anlatımla işler.

Kariyeri boyunca Spotify, The New Yorker, BBC, Apple, The Washington Post ve Tate Modern gibi dünyaca ünlü markalarla iş birlikleri yaptı. Sanatını farkındalık aracı olarak gören Duwaji, toplumsal meselelerde sesini yükselten bir sanatçı olarak biliniyor.

Rama Duwaji Kaç Yaşında?

Rama Duwaji 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Rama Duwaji Nereli?

Rama Duwaji, Suriye kökenli bir aileden geliyor. Babası Şam asıllı olan Duwaji, çocukluk yıllarını Houston’da geçirdikten sonra dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte Dubai’ye taşındı. Bir süre Katar’da eğitim aldıktan sonra yeniden ABD’ye döndü.

Rama Duwaji Ne İş Yapıyor?

Rama Duwaji, görsel sanatlar alanında üretim yapan bir illüstratör, animatör ve seramik sanatçısıdır. Virginia Commonwealth Üniversitesi Sanat Fakültesi’nde lisansını tamamladıktan sonra New York School of Visual Arts’ta illüstrasyon yüksek lisansı yaptı.

Eserleri BBC News, Vice ve The New York Times gibi prestijli yayınlarda yer aldı. Özellikle Arap kadınlarının yaşamları, kültürel kimlik, toplumsal eşitlik ve Filistin gibi politik konuları ele aldığı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Duwaji aynı zamanda Zohran Mamdani’nin seçim kampanyasında logo ve tasarım çalışmalarını da üstlendi.

Rama Duwaji ve Zohran Mamdani Ne Zaman Evlendi?

Rama Duwaji ve Zohran Mamdani 2021 yılında Hinge adlı bir flört uygulamasında tanıştı. Çiftin ilk buluşmasını CNN, Brooklyn’deki Yemen kahve dükkanı Qahwah House’da gerçekleştiğini yazdı. İkinci randevularında ise Mamdani’nin seçim bölgesi olan Queens Astoria semtini ziyaret ettiler.

İkili, Ekim 2024’te nişanlandı ve iki ay sonra özel bir nikah töreniyle evlendi. Resmî nikahlarını ise Şubat 2025’te New York Belediye Binası’nda kıydılar. Mamdani, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, “Rama sadece eşim değil, kendi başına tanınmayı hak eden inanılmaz bir sanatçı” ifadelerini kullandı.

Duwaji, kameralardan uzak kalmayı tercih etse de eşiyle birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanata katkılarıyla kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

