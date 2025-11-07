Yabancı Dilde Konuşurken Sesimiz Neden Daha Farklı Çıkar?

Brezilya’daki Paraná Federal Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör Ana Paula Petriu Ferreira Engelbert’e göre bu durum adeta bir oyunculuk hali. Engelbert, 'Konuştuğumuz topluluğun özelliklerini benimsiyoruz ve o dilde kendimizin başka bir versiyonunu inşa ediyoruz' diyor.

Yani bir dili konuşurken yalnızca kelimeleri değil, o dile ait davranış biçimlerini de kopyalıyoruz. Sesimizin değişmesi de bunun bir parçası. Bazı diller gırtlaktan, bazıları ise dudak ve dişler arasından daha önde üretiliyor.

Örneğin Almanca’nın sert tonunun nedeni, ses tellerinin arka kısmının aktif olması. Fransızca’daki o yumuşak tını ise dudakların daha fazla büzülmesinden geliyor. Her dilin kendine özgü bir 'ses manzarası' var.