Yabancı Dilde Konuşurken Sesimiz Neden Daha Farklı Çıkar?

Yabancı Dilde Konuşurken Sesimiz Neden Daha Farklı Çıkar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.11.2025 - 10:13

Birden fazla dil konuşanlar genellikle seslerinin her dilde farklı çıktığını mutlaka fark etmiştir. İngilizce konuşurken tonumuz daha yüksek, Almancada daha sert, İspanyolcada ise daha enerjik olabilir. Peki neden? Bilim insanlarına göre bu fark, yalnızca kulağımıza öyle gelmiyor. 

Sesimiz, kültürel bağlamdan fizyolojik alışkanlıklara kadar birçok faktörle şekilleniyor. 

Her dil, farklı bir "ses kimliği" gerektiriyor.

Her dil, farklı bir "ses kimliği" gerektiriyor.

Brezilya’daki Paraná Federal Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör Ana Paula Petriu Ferreira Engelbert’e göre bu durum adeta bir oyunculuk hali. Engelbert, 'Konuştuğumuz topluluğun özelliklerini benimsiyoruz ve o dilde kendimizin başka bir versiyonunu inşa ediyoruz' diyor.

Yani bir dili konuşurken yalnızca kelimeleri değil, o dile ait davranış biçimlerini de kopyalıyoruz. Sesimizin değişmesi de bunun bir parçası. Bazı diller gırtlaktan, bazıları ise dudak ve dişler arasından daha önde üretiliyor. 

Örneğin Almanca’nın sert tonunun nedeni, ses tellerinin arka kısmının aktif olması. Fransızca’daki o yumuşak tını ise dudakların daha fazla büzülmesinden geliyor. Her dilin kendine özgü bir 'ses manzarası' var.

Sesimiz, duygularımız ve kültürümüzle birlikte değişiyor.

São Paulo Federal Üniversitesi’nden konuşma terapisti Renata Azevedo, sesin biyolojik, kültürel ve duygusal etkenlerle şekillendiğini söylüyor. Ses tellerinde başlayan titreşim, dil, dudak ve boğaz gibi bölgelerde biçimlenerek konuşmaya dönüşüyor. Heyecan, stres ya da mutluluk gibi duygular bu süreci doğrudan etkiliyor.

Azevedo ayrıca, “Her dilin kendi ritmi, tonlaması ve ezgi kalıpları vardır” diyor. Japon bir akşam yemeğinde sesler daha kısıkken, İtalyan bir masasında çok daha yüksek olabiliyor. 

Yani bir dildeki ses alışkanlıklarımız, o toplumun iletişim biçiminden besleniyor. Ne kadar hızlı konuştuğumuz, sesimizi ne kadar yükselttiğimiz, jest kullanıp kullanmadığımız bile kültürün yansıması.

İkinci bir dilde konuşmak, farklı bir "siz" yaratıyor.

İkinci bir dilde konuşmak, farklı bir "siz" yaratıyor.

Engelbert’in araştırmalarında, ABD’de yaşayan Brezilyalılar hem Portekizce hem İngilizce konuşarak incelendi. Portekizce konuşurken kadınlar seslerini yumuşatıyor, İngilizceye geçtiklerinde ise tonları düşüyor ve daha kararlı hale geliyordu. Katılımcıların ses kayıtlarını dinleyen iki dilli kişiler, farkı hemen anladı. Sesleri 'daha derin', 'daha yumuşak' ya da 'daha özgüvenli' olarak tanımladılar.

Azevedo’ya göre 'Bir kültüre ne kadar çok dahil olursak, o dildeki ritim ve sesi o kadar doğal biçimde benimseriz.' Yani başka bir dil konuşmak, aslında kendimizin farklı bir versiyonunu keşfetmek demek.

Yabancı dilde konuşurken sesimizin neden daha farklı çıktığını yapay zekanın yorumuyla da dinleyebilirsiniz!

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
