Seni Tanıyorum'da İki Kadın Arasında Kalan Ozan Dolunay'dan İtiraf Gibi Sözler: "Sıkışmış Hissettim!"
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Netflix'in listelerin zirvesinden inmeyen dizisi Seni Tanıyorum, bu kez oyuncularının kamera arkasına dair sözleriyle konuşuluyor. Dizide İlker karakterine hayat veren Ozan Dolunay, bir röportajda hem set atmosferine hem de canlandırdığı karakterin yaşadıklarına değindi. Karakterinin dizideki karmaşık konumuna da değinen oyuncunun cümleleri, dizinin gündeminde olduğu bu haftada kısa sürede paylaşılmaya başladı.
Kaynak: Magazin Burada
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Ozan Dolunay, 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar'daki Barış rolüyle oyunculuğa adım attı.
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Netflix'in Seni Tanıyorum dizisi, yayına girdiği ilk haftada 75 ülkede ilk 10'a girdi.
Ozan Dolunay, İlker'i iki kadın arasında kalan bir karakter olarak canlandırmanın kendisini nasıl sıkıştırdığını anlattı.
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