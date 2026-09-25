Seni Tanıyorum'da İki Kadın Arasında Kalan Ozan Dolunay'dan İtiraf Gibi Sözler: "Sıkışmış Hissettim!"

Bir röportaj sırasında set atmosferine dair konuşan Ozan Dolunay, 'Biz profesyonel insanlarız neticede insanı, insana dair hikayeyi anlatıyoruz. Çekimlere özenle çalıştık, işinin ehli insanlar çalıştı. Ortaya güzel bir şey çıktı' dedi. Bir gazetecinin 'İki kadın arasında kalmak nasıl bir duygu?' sorusuna ise 'Sıkışık hissettiğim bir dönemdi sıkışmış hissettim' cevabını verdi. Oyuncunun bu sözleri, İlker'in dizide hem Funda hem de Nazlı ile kurduğu gergin ilişkiyle de örtüşünce takipçilerin ilgisini çekti. Dolunay'ın samimi anlatımı, dizinin perde arkasına dair merak edilen ayrıntılardan biri olarak kayda geçti ve yorumlarda sıkça paylaşıldı.