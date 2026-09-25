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Seni Tanıyorum'da İki Kadın Arasında Kalan Ozan Dolunay'dan İtiraf Gibi Sözler: "Sıkışmış Hissettim!"

Seni Tanıyorum'da İki Kadın Arasında Kalan Ozan Dolunay'dan İtiraf Gibi Sözler: "Sıkışmış Hissettim!"

Netflix
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
25.09.2026 - 14:06 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 14:09
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Netflix'in listelerin zirvesinden inmeyen dizisi Seni Tanıyorum, bu kez oyuncularının kamera arkasına dair sözleriyle konuşuluyor. Dizide İlker karakterine hayat veren Ozan Dolunay, bir röportajda hem set atmosferine hem de canlandırdığı karakterin yaşadıklarına değindi. Karakterinin dizideki karmaşık konumuna da değinen oyuncunun cümleleri, dizinin gündeminde olduğu bu haftada kısa sürede paylaşılmaya başladı.

Kaynak: Magazin Burada

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ozan Dolunay, 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar'daki Barış rolüyle oyunculuğa adım attı.

Ozan Dolunay, 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar'daki Barış rolüyle oyunculuğa adım attı.

Kariyerine 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Barış karakteriyle başlayan Ozan Dolunay, kısa sürede Yüksek Sosyete'deki Mert ve Zalim İstanbul'daki Cenk Karaçay rolleriyle tanındı. Misafir, İyi Günde Kötü Günde ve Hayallerim, Babam ve Sen gibi dizilerde de rol alan oyuncu, sinemada Merve Kült filmiyle de izleyici karşısına çıktı. Seni Tanıyorum'daki İlker karakteri ise kariyerindeki en çok konuşulan ve en çok merak edilen işlerden biri oldu.

Netflix'in Seni Tanıyorum dizisi, yayına girdiği ilk haftada 75 ülkede ilk 10'a girdi.

Netflix'in Seni Tanıyorum dizisi, yayına girdiği ilk haftada 75 ülkede ilk 10'a girdi.

17 Eylül'de Netflix'te yayına giren sekiz bölümlük Seni Tanıyorum, doğumdan sonra ressamlığa dönmek isteyen Funda'nın hayatına giren gizemli bakıcı Nazlı'nın hikayesini anlatan bir psikolojik gerilim dizisi. Elçin Sangu'nun Funda'yı, Melis Sezen'in Nazlı'yı canlandırdığı yapımda Ozan Dolunay'ın İlker'i, dizinin merkezindeki üçgenin bir ucunda yer alıyor. Senaryosunu Tuğba Doğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği dizi, ilk haftasında 75 ülkede ilk 10 listesine girip 7 ülkede zirveye yerleşti. Netflix'in 18 yaş üstü izleyiciler için TV-MA olarak sınıflandırdığı yapımda Nazlı ile İlker'in yakınlaşma sahneleri de ayrıca sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Dizinin bu başarısı, oyuncuların verdiği röportajların da merak edilmesine yol açtı.

Ozan Dolunay, İlker'i iki kadın arasında kalan bir karakter olarak canlandırmanın kendisini nasıl sıkıştırdığını anlattı.

Ozan Dolunay, İlker'i iki kadın arasında kalan bir karakter olarak canlandırmanın kendisini nasıl sıkıştırdığını anlattı.

Bir röportaj sırasında set atmosferine dair konuşan Ozan Dolunay, 'Biz profesyonel insanlarız neticede insanı, insana dair hikayeyi anlatıyoruz. Çekimlere özenle çalıştık, işinin ehli insanlar çalıştı. Ortaya güzel bir şey çıktı' dedi. Bir gazetecinin 'İki kadın arasında kalmak nasıl bir duygu?' sorusuna ise 'Sıkışık hissettiğim bir dönemdi sıkışmış hissettim' cevabını verdi. Oyuncunun bu sözleri, İlker'in dizide hem Funda hem de Nazlı ile kurduğu gergin ilişkiyle de örtüşünce takipçilerin ilgisini çekti. Dolunay'ın samimi anlatımı, dizinin perde arkasına dair merak edilen ayrıntılardan biri olarak kayda geçti ve yorumlarda sıkça paylaşıldı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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