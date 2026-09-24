İrem Derici Hayran Kaldı: Netflix'in Seni Tanıyorum Dizisini İzleyip Melis Sezen'e Övgü Yağdırdı

Hikaye ilk bakışta oldukça masum başlıyor. Doğumdan sonra resme geri dönmek isteyen Funda (Elçin Sangu), bebeğine bakması için evine Nazlı'yı (Melis Sezen) alıyor. Ama Nazlı'nın o sakin bakışlarının ardında çok daha fazlası var ve kısa sürede Funda'nın eşi İlker (Ozan Dolunay) de bu gizemli kadının kurduğu oyunun içine çekiliyor.

Tuğba Doğan'ın kaleme aldığı, Mert Baykal'ın yönettiği sekiz bölümlük dizi, annelik, evlilik ve güven üzerine kurulu tam bir gerilim vaat ediyor. Kadroda Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Mine Teber ve Nergis Öztürk gibi isimler de var.