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İrem Derici Hayran Kaldı: Netflix'in Seni Tanıyorum Dizisini İzleyip Melis Sezen'e Övgü Yağdırdı

İrem Derici Hayran Kaldı: Netflix'in Seni Tanıyorum Dizisini İzleyip Melis Sezen'e Övgü Yağdırdı

İrem Derici Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 11:41 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 11:42
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Netflix'in yeni gözdesi Seni Tanıyorum'a kapılanlar kervanına bu kez ünlü bir isim daha katıldı. Diziyi izlemeye başlayan İrem Derici, ekran başından kalkamadığını sosyal medyada tüm samimiyetiyle itiraf etti. Ama asıl dikkat çeken, şarkıcının gönlünü kaptırdığı isim Melis Sezen oldu!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Seni Tanıyorum'da Elçin Sangu'nun evine giren bakıcı Nazlı, her şeyi altüst ediyor.

Seni Tanıyorum'da Elçin Sangu'nun evine giren bakıcı Nazlı, her şeyi altüst ediyor.

Hikaye ilk bakışta oldukça masum başlıyor. Doğumdan sonra resme geri dönmek isteyen Funda (Elçin Sangu), bebeğine bakması için evine Nazlı'yı (Melis Sezen) alıyor. Ama Nazlı'nın o sakin bakışlarının ardında çok daha fazlası var ve kısa sürede Funda'nın eşi İlker (Ozan Dolunay) de bu gizemli kadının kurduğu oyunun içine çekiliyor.

Tuğba Doğan'ın kaleme aldığı, Mert Baykal'ın yönettiği sekiz bölümlük dizi, annelik, evlilik ve güven üzerine kurulu tam bir gerilim vaat ediyor. Kadroda Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Mine Teber ve Nergis Öztürk gibi isimler de var.

Seni Tanıyorum, 4,6 milyon izlenmeyle Netflix'te açılış rekoru kıran Türk dizisi oldu.

Seni Tanıyorum, 4,6 milyon izlenmeyle Netflix'te açılış rekoru kıran Türk dizisi oldu.

Dizinin bu kadar konuşulması tesadüf değil. Seni Tanıyorum daha ilk haftasında 75 ülkede ilk 10'a girdi; Türkiye'den Venezuela'ya, Fas'tan Gürcistan'a 7 ülkede de listenin tepesine oturdu.

Rakamlar da ortada. İlk haftasında 4,6 milyon izlenmeye ulaşan dizi, Netflix'teki Türk yapımları arasında en iyi açılışı yaptı. Karşılaştırmada ikinci sıraya düşen Kimler Geldi Kimler Geçti'yi ise tam 1 milyon farkla geride bıraktı. Sosyal medyada da dizinin cesur sahneleri ve özellikle Nazlı karakteri günlerdir konuşulmaya devam ediyor.

İrem Derici, Melis Sezen'e öyle hayran kaldı ki "Gel beni o koca gözlerinle döv" dedi.

İrem Derici, Melis Sezen'e öyle hayran kaldı ki "Gel beni o koca gözlerinle döv" dedi.

Diziye kendini kaptıranlardan biri de İrem Derici oldu. Netflix'ini İngilizce kullandığı için dizinin adını 'Not a Stranger' diye yazmak zorunda kaldığını anlatan şarkıcı, araştıracak vakti bile olmadığını, bir an önce kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi. Kadroyu toptan beğense de kalbini asıl çalan isim belliydi: Melis Sezen. Derici, Nazlı'ya hayat veren oyuncu için 'Muazzam bir kadın' dedi, bakışlarına ayrı bir parantez açtı ve diziye fena kaptırdığını gizlemedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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