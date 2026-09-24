İrem Derici Hayran Kaldı: Netflix'in Seni Tanıyorum Dizisini İzleyip Melis Sezen'e Övgü Yağdırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Netflix'in yeni gözdesi Seni Tanıyorum'a kapılanlar kervanına bu kez ünlü bir isim daha katıldı. Diziyi izlemeye başlayan İrem Derici, ekran başından kalkamadığını sosyal medyada tüm samimiyetiyle itiraf etti. Ama asıl dikkat çeken, şarkıcının gönlünü kaptırdığı isim Melis Sezen oldu!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni Tanıyorum'da Elçin Sangu'nun evine giren bakıcı Nazlı, her şeyi altüst ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni Tanıyorum, 4,6 milyon izlenmeyle Netflix'te açılış rekoru kıran Türk dizisi oldu.
İrem Derici, Melis Sezen'e öyle hayran kaldı ki "Gel beni o koca gözlerinle döv" dedi.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın