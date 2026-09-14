article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın Dağılması İçin İmzaları Attı

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın Dağılması İçin İmzaları Attı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 15:38 Son Güncelleme: 14.09.2026 - 15:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri, Birleşik Krallık'tan ayrılmayı öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Galler Bölgesel Başbakanı Rhun ap Iorwerth, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill ve İrlanda Parlamentosu'nun en büyük grubu Sinn Fein Genel Başkanı Mary Lou McDonald, Galler'in başkenti Cardiff'te ortak basın toplantısı düzenledi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Galler Bölgesel Başbakanı Rhun ap Iorwerth, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill ve İrlanda Parlamentosu'nun en büyük grubu Sinn Fein Genel Başkanı Mary Lou McDonald, Galler'in başkenti Cardiff'te ortak basın toplantısı düzenledi.

Liderler, birlikte çalışmak, ‘daha güçlü, daha adil bir ekonomi’ oluşturmak, ‘kendi enerji kaynaklarımızı’ genişletmek ve ülkelerinin geleceğinin ‘Avrupa Birliği'nde olması’ gerektiği konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Galler Bölgesel Başbakanı Rhun ap Iorwerth, Birleşik Krallık yönetiminin, artık Birleşik Krallık'ın tamamının faydasına çalışmadığını belirterek, “Galler'in bazı güçlere sahip olması ve eşit muamele görmesi lazım. Bunu hak ediyoruz ve bu nedenle komşularımızla birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney açıklamasında, mayısta yapılan ve partisinin İskoçya Parlamentosu’nun en büyük partisi olduğu seçimlere değinerek, “Bu seçim Birleşik Krallık'ta farklı bir durum oluşturdu. Birleşik Krallık'ın anayasa yolculuğunda önemli bir noktayı temsil ediyoruz. İmzaladığımız anlaşmanın merkezini kendi kaderini tayin etme hakkı oluşturuyor” dedi.

İrlanda milliyetçisi ve İrlanda Parlamentosu'nun en büyük grubu Sinn Fein'in lideri McDonald ise “İmzaladığımız mutabakat zaptı tarihi bir belgedir. Ülkemiz ikiye ayrılmış halde. Referandum hakkımız var. Geleceğimizi belirleme hakkımız var. Hiçbir İngiliz Başbakanın bu hakkın masada olmadığını söylemesine tahammülümüz yok” diye konuştu.

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill değerlendirmesinde, büyük bir değişim zamanında yaşadıklarını vurgulayarak, “Hiçbir İngiliz Başbakan yaşananları durduramaz. Kendi kaderimizi tayin etme hakkımıza ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın