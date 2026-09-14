İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın Dağılması İçin İmzaları Attı

Liderler, birlikte çalışmak, ‘daha güçlü, daha adil bir ekonomi’ oluşturmak, ‘kendi enerji kaynaklarımızı’ genişletmek ve ülkelerinin geleceğinin ‘Avrupa Birliği'nde olması’ gerektiği konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Galler Bölgesel Başbakanı Rhun ap Iorwerth, Birleşik Krallık yönetiminin, artık Birleşik Krallık'ın tamamının faydasına çalışmadığını belirterek, “Galler'in bazı güçlere sahip olması ve eşit muamele görmesi lazım. Bunu hak ediyoruz ve bu nedenle komşularımızla birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney açıklamasında, mayısta yapılan ve partisinin İskoçya Parlamentosu’nun en büyük partisi olduğu seçimlere değinerek, “Bu seçim Birleşik Krallık'ta farklı bir durum oluşturdu. Birleşik Krallık'ın anayasa yolculuğunda önemli bir noktayı temsil ediyoruz. İmzaladığımız anlaşmanın merkezini kendi kaderini tayin etme hakkı oluşturuyor” dedi.

İrlanda milliyetçisi ve İrlanda Parlamentosu'nun en büyük grubu Sinn Fein'in lideri McDonald ise “İmzaladığımız mutabakat zaptı tarihi bir belgedir. Ülkemiz ikiye ayrılmış halde. Referandum hakkımız var. Geleceğimizi belirleme hakkımız var. Hiçbir İngiliz Başbakanın bu hakkın masada olmadığını söylemesine tahammülümüz yok” diye konuştu.

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill değerlendirmesinde, büyük bir değişim zamanında yaşadıklarını vurgulayarak, “Hiçbir İngiliz Başbakan yaşananları durduramaz. Kendi kaderimizi tayin etme hakkımıza ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.