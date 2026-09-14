İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın Dağılması İçin İmzaları Attı
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İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri, Birleşik Krallık'tan ayrılmayı öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.
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İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Galler Bölgesel Başbakanı Rhun ap Iorwerth, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill ve İrlanda Parlamentosu'nun en büyük grubu Sinn Fein Genel Başkanı Mary Lou McDonald, Galler'in başkenti Cardiff'te ortak basın toplantısı düzenledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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