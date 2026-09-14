7 Yıl Evlat Hasreti Çekti, Dördüzleri Bugün Okula Başladı
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7 yıl boyunca evlat özlemi çeken Sabahat Sarıgül'ün hayali, 7 yıl önce dördüzlerine hamile kalmasıyla gerçek oldu. Sarıgül, Hamza ve Yusuf adında iki erkek, Sahra ve Zehra adında iki kız evlat sahibi oldu. Dört kardeş bugün aynı sınıfta eğitim hayatına ilk adımını attı.
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Adana'da yaşayan Sarıgül, uzun yıllar çocuk sahibi olmayı bekledi.
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Dördüzler, merkez Seyhan ilçesindeki okulda eğitim hayatına ilk adımını bugün attı.
Okula başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Hamza ve Sahra, gelecek hayallerini de paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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