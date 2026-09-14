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7 Yıl Evlat Hasreti Çekti, Dördüzleri Bugün Okula Başladı

7 Yıl Evlat Hasreti Çekti, Dördüzleri Bugün Okula Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 15:19
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7 yıl boyunca evlat özlemi çeken Sabahat Sarıgül'ün hayali, 7 yıl önce dördüzlerine hamile kalmasıyla gerçek oldu. Sarıgül, Hamza ve Yusuf adında iki erkek, Sahra ve Zehra adında iki kız evlat sahibi oldu. Dört kardeş bugün aynı sınıfta eğitim hayatına ilk adımını attı.

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Adana'da yaşayan Sarıgül, uzun yıllar çocuk sahibi olmayı bekledi.

Adana'da yaşayan Sarıgül, uzun yıllar çocuk sahibi olmayı bekledi.

7 yıl önce dördüzlerine hamile kaldığını öğrendiğinde bu özlem sona erdi. Sarıgül, Hamza ve Yusuf adında iki erkek, Sahra ve Zehra adında iki kız dünyaya getirdi.

Dördüzler, merkez Seyhan ilçesindeki okulda eğitim hayatına ilk adımını bugün attı.

Dördüzler, merkez Seyhan ilçesindeki okulda eğitim hayatına ilk adımını bugün attı.

İlk gün heyecanı renkli görüntülere sahne oldu. Sabahat Sarıgül, 'Çok heyecanlıyız, onlar da benimle birlikte çok heyecanlı. Bana çok yardımcı oluyorlar, sabahları kalkınca kıyafetlerini giyip yataklarını topluyorlar. Zor bir süreç ama güzel, tatlı heyecanlar, maraton başladı' dedi.

Okula başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Hamza ve Sahra, gelecek hayallerini de paylaştı.

Okula başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Hamza ve Sahra, gelecek hayallerini de paylaştı.

Hamza büyüyünce sağlık çalışanı olmak istediğini anlattı. Sahra ise ressam olma hayali kurduğunu söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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