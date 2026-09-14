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Binalardaki Çift Camlı Pencerelerin Devri Kapanıyor: Yerini Bu Malzeme Alacak

Binalardaki Çift Camlı Pencerelerin Devri Kapanıyor: Yerini Bu Malzeme Alacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 15:43
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Binalarda pencere ve cephe uygulamalarında kullanılan malzemeler değişiyor. Çift camlı sistemlerin yerini, şeffaf polikarbonat levhalar almaya başladı. Üreticilere göre bu malzemenin darbelere karşı dayanıklılığı ve düşük ağırlığı, ona olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

İşte detaylar.

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Polikarbonat levhalar camdan yarı yarıya daha hafif, buna karşın 250 kat daha dayanıklı.

Polikarbonat levhalar camdan yarı yarıya daha hafif, buna karşın 250 kat daha dayanıklı.

Polikarbonat, camla neredeyse aynı şeffaflığı sunarken ağırlık olarak camın yarısı kadar kalıyor. Darbe dayanımı ise standart camın 250 katına ulaşıyor, kırılmak yerine esneyerek enerjiyi emiyor. Işığın yüzde 90'ına kadarını geçirebilen malzeme, zararlı UV ışınlarının yüzde 99,9'unu da engelliyor.

Kıbrıs'taki bir banka kubbesinden Hong Kong'daki bir yaya köprüsüne kadar birçok yapıda kullanıldı.

Kıbrıs'taki bir banka kubbesinden Hong Kong'daki bir yaya köprüsüne kadar birçok yapıda kullanıldı.

Kıbrıs'ta bir merkez bankasının çift camlı kubbe aydınlatmasında, güneş ısısını içeri almamak için bu malzeme tercih edildi. Hong Kong'daki bir yaya köprüsünde ise yayaları yağmurdan korurken açık gökyüzü hissi vermesi öne çıktı. ABD'deki bir yaya köprüsünde de kolay temizlenmesi ve çizilmeye dayanıklılığı nedeniyle tercih edildi.

Standart aletlerle kolayca kesilip monte edilebilen malzeme, vandalizme karşı da dirençli.

Standart aletlerle kolayca kesilip monte edilebilen malzeme, vandalizme karşı da dirençli.

Polikarbonat levhalar, özel ekipman gerektirmeden standart aletlerle kesilip işlenebiliyor. Bu da montaj süresini kısaltıp maliyeti düşürüyor. Malzeme çizilmediği ve kırılmadığı için grafiti gibi zararlar da kolayca temizlenebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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