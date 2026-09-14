Binalardaki Çift Camlı Pencerelerin Devri Kapanıyor: Yerini Bu Malzeme Alacak
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Binalarda pencere ve cephe uygulamalarında kullanılan malzemeler değişiyor. Çift camlı sistemlerin yerini, şeffaf polikarbonat levhalar almaya başladı. Üreticilere göre bu malzemenin darbelere karşı dayanıklılığı ve düşük ağırlığı, ona olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.
İşte detaylar.
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Polikarbonat levhalar camdan yarı yarıya daha hafif, buna karşın 250 kat daha dayanıklı.
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Kıbrıs'taki bir banka kubbesinden Hong Kong'daki bir yaya köprüsüne kadar birçok yapıda kullanıldı.
Standart aletlerle kolayca kesilip monte edilebilen malzeme, vandalizme karşı da dirençli.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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