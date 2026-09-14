Senkronisite, Eşzamanlılık ve Tevafuk: Tesadüf Sandığımız Şeylerin Ardındaki Anlam
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Tesadüf yok, tevafuk var….Öyle ya…
Hayatımızda bazı anlar vardır; dışarıdan bakıldığında sıradan bir rastlantı gibi görünür, fakat biz o anın içinde açıklaması zor bir anlam hissederiz.
Biliriz ama açıklayamayız.
Sezeriz.
Tam birini düşünürken telefonunun çalması…
Yıllardır aradığın bir sorunun cevabının, hiç beklemediğin bir konuşmanın içinde karşına çıkması…
Bir insanla, bir kitapla ya da bir olayla tam da hayatının belli bir döneminde karşılaşman… Kitabında öylesine açtığın sayfadan sistemin sana konuşması…
İnsan böyle anlarda durur.
Ve sorar:
“Bu yalnızca bir tesadüf mü?”
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Carl Gustav Jung’a göre bu deneyim; senkronisite….
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İnsanın iç dünyası ile dışarıda gerçekleşen olay arasındaki anlamlı örtüşmeye dikkat çeker. Fakat tevafuk başka bir zemindedir.
Ne her şeyi tesadüf deyip geçmek, ne de her şeyi işaret kabul etmek. Önce fark etmek.
Ve belki hayatın en güzel taraflarından biri şudur: Her şeyi bilmek zorunda değiliz.
Bizim manevi dünyamız ise başka bir kelime verdi: Tevafuk.
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