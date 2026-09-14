Senkronisite, Eşzamanlılık ve Tevafuk: Tesadüf Sandığımız Şeylerin Ardındaki Anlam

Eşzamanlılık…Senkronisite;

“Aralarında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi olmayan iki olayın ,kişi açısından anlamlı bir biçimde aynı zamanda ya da birbirine yakın zamanda ortaya çıkmasıdır.”

Senkronisite: Anlamlı eşzamanlılık.

Eşzamanlılık: Aynı anda gerçekleşme ve örtüşme.

Tevafuk: Manevi bağlamda anlamlı biçimde denk gelme; takdir-i ilahi ve hikmet perspektifi.

Yani senkronisite; nedensellikten bağımsız görünen olayların insanın iç dünyasında anlam bulmasıdır.

Jung, senkronisiteyi ilahi müdahalenin kanıtı olarak ortaya koymadı.

“Evren sana mesaj gönderiyor” da demedi.

Konu bu kadar basit değildi.

Onun ilgilendiği şey, aralarında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi bulunmayan iki ya da daha fazla olayın, insanın iç dünyası açısından anlamlı bir biçimde eşzamanlı olarak ortaya çıkabilmesiydi.

Ruh bunun anlamlı olduğunu hep hissetti.

Örneğin bir insan yoğun biçimde bir kişiyi düşünür ve aynı dönemde o kişiden haber alır. Bu rezone olduğunuzu da gösterir ancak sekronisite ise…

Aradaki fark egonun değil ruhun bunun anlamlı olduğunu hissetmesidir. Jung’un sorusu şudur:

“Bu iki olay arasında fiziksel bir nedensellik olmasa bile, neden kişinin ruhunda böylesine güçlü bir anlam oluşuyor?”

İşte senkronisite budur.

Bu ruhsal bir kavramdır.