Binanın Çatısını Yol Yapmışlar! Bir Emlakçı Şile'deki İlginç Apartmanı Paylaştı

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Şehir yaşantısında alan yetersizliği veya kot farkı gibi mimari zorunluluklar zaman zaman oldukça sıra dışı çözümlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Şehir planlamasındaki eğimli araziler ve kot farkları, binaların çevreyle olan ilişkisini ezber bozan şekillerde kurmasını zorunlu kılabiliyor. Fakat zaten bir deprem ülkesi olan ülkemizde bu gibi durumlar, ciddi endişe yaratabiliyor.
Emlakçı Hüseyin Gülbetekin, İstanbul Şile'deki ilginç apartmanı paylaştı. Tam üstünden yol geçen bina hem görenleri ürküttü hem de akıllara çözülmes imkansız pek çok soruyu getirdi.
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Peki bu yapı nasıl bu hale geldi ve kot farkı mimarisi gerçekten nasıl işliyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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