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Binanın Çatısını Yol Yapmışlar! Bir Emlakçı Şile'deki İlginç Apartmanı Paylaştı

Binanın Çatısını Yol Yapmışlar! Bir Emlakçı Şile'deki İlginç Apartmanı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2026 - 09:44

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Şehir yaşantısında alan yetersizliği veya kot farkı gibi mimari zorunluluklar zaman zaman oldukça sıra dışı çözümlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Şehir planlamasındaki eğimli araziler ve kot farkları, binaların çevreyle olan ilişkisini ezber bozan şekillerde kurmasını zorunlu kılabiliyor. Fakat zaten bir deprem ülkesi olan ülkemizde bu gibi durumlar, ciddi endişe yaratabiliyor. 

Emlakçı Hüseyin Gülbetekin, İstanbul Şile'deki ilginç apartmanı paylaştı. Tam üstünden yol geçen bina hem görenleri ürküttü hem de akıllara çözülmes imkansız pek çok soruyu getirdi.

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Peki bu yapı nasıl bu hale geldi ve kot farkı mimarisi gerçekten nasıl işliyor?

Peki bu yapı nasıl bu hale geldi ve kot farkı mimarisi gerçekten nasıl işliyor?

Şehirlerde arsa payının az olduğu ve dik yamaçların bulunduğu bölgelerde mühendisler ve mimarlar, mevcut alanı en verimli şekilde kullanmak adına dikey mimari çözümlerine başvuruyorlar. Kot farkı olan arazilerde alt kattaki bir yapının tavanı veya çatısı, üst kottaki sokağın zemin seviyesiyle tamamen eşitlenebiliyor. İlk bakışta bina çatısına yol yapılmış gibi bir izlenim oluştursa da aslında zemin kademelemesi ve istinat duvarı çözümlerinin bir sonucu.

Videodaki görüntüde de tam olarak bu durum göze çarpıyor. Üst sokakta seyreden araçlar ve yürüyen yayalar, aslında hemen alt kottaki binanın tavan hizasındaki betonarme zemin üzerinde hareket ediyor. Binalar arasındaki bu kot kot geçişi, alan kazanımı sağlarken görsellik açısından da görenlerde gerçek dışı bir his bırakıyor. Katlar arasındaki yalıtımın sağlam yapılması ve yük taşıma kapasitesinin doğru hesaplanması durumunda bu tarz mimari çözümler dikey şehirleşmede işlevsel birer yöntem haline gelebiliyor.

Peki riskli değil mi?

Videoda görülen durum, araç yolunun bir binanın çatısı ve taşıyıcı sistemi üzerine doğrudan oturması nedeniyle hem yapısal hem can güvenliği açısından son derece risklidir. Çünkü araçların yarattığı sürekli dinamik yük ile titreşimler zamanla bina betonunda çatlaklara, demirlerde korozyona ve yapısal yorulmaya yol açarak çökme tehlikesi doğurur. Ayrıca yetersiz su izolasyonu durumunda binaya sızacak yağmur suları taşıyıcı kolonları çürütürken, olası bir trafik kazasında araçların binanın altındaki boşluğa düşme riski de ciddi bir tehdit oluşturur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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