Binanın Çatısını Yol Yapmışlar! Bir Emlakçı Şile'deki İlginç Apartmanı Paylaştı

Şehirlerde arsa payının az olduğu ve dik yamaçların bulunduğu bölgelerde mühendisler ve mimarlar, mevcut alanı en verimli şekilde kullanmak adına dikey mimari çözümlerine başvuruyorlar. Kot farkı olan arazilerde alt kattaki bir yapının tavanı veya çatısı, üst kottaki sokağın zemin seviyesiyle tamamen eşitlenebiliyor. İlk bakışta bina çatısına yol yapılmış gibi bir izlenim oluştursa da aslında zemin kademelemesi ve istinat duvarı çözümlerinin bir sonucu.

Videodaki görüntüde de tam olarak bu durum göze çarpıyor. Üst sokakta seyreden araçlar ve yürüyen yayalar, aslında hemen alt kottaki binanın tavan hizasındaki betonarme zemin üzerinde hareket ediyor. Binalar arasındaki bu kot kot geçişi, alan kazanımı sağlarken görsellik açısından da görenlerde gerçek dışı bir his bırakıyor. Katlar arasındaki yalıtımın sağlam yapılması ve yük taşıma kapasitesinin doğru hesaplanması durumunda bu tarz mimari çözümler dikey şehirleşmede işlevsel birer yöntem haline gelebiliyor.

Peki riskli değil mi?

Videoda görülen durum, araç yolunun bir binanın çatısı ve taşıyıcı sistemi üzerine doğrudan oturması nedeniyle hem yapısal hem can güvenliği açısından son derece risklidir. Çünkü araçların yarattığı sürekli dinamik yük ile titreşimler zamanla bina betonunda çatlaklara, demirlerde korozyona ve yapısal yorulmaya yol açarak çökme tehlikesi doğurur. Ayrıca yetersiz su izolasyonu durumunda binaya sızacak yağmur suları taşıyıcı kolonları çürütürken, olası bir trafik kazasında araçların binanın altındaki boşluğa düşme riski de ciddi bir tehdit oluşturur.