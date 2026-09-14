Davul Zurnadan Okula Atla Gelene: Yeni Eğitim Öğretim Yılının İlk Günü Renkli Anlara Sahne Oldu

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili çaldı. Yaz tatilinin ardından okul bahçelerini dolduran öğrencilerin kimi heyecanlı kimi ise endişeliydi. Ülkemizin her köşesi ayrı bir renk biliyorsunuz ki. Bu renk okulun ilk gününde de kendini gösterdi. Ülkemizin dört bir yanında, okul bahçelerinde ilginç anlar yaşandı.