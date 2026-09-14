Davul Zurnadan Okula Atla Gelene: Yeni Eğitim Öğretim Yılının İlk Günü Renkli Anlara Sahne Oldu

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2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili çaldı. Yaz tatilinin ardından okul bahçelerini dolduran öğrencilerin kimi heyecanlı kimi ise endişeliydi. Ülkemizin her köşesi ayrı bir renk biliyorsunuz ki. Bu renk okulun ilk gününde de kendini gösterdi. Ülkemizin dört bir yanında, okul bahçelerinde ilginç anlar yaşandı.
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Adana’nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlkokulu, yeni öğrencilerine unutulmaz bir karşılama hazırladı. Minikler okula ilk adımlarını kırmızı halı üstünde, davul zurna eşliğinde attı.
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Eğitim yılının ilk gününde güvenlik çemberini sıkı tutan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta dron destekli denetimler gerçekleştirerek havadan veli ve öğrencilere yönelik bilgilendirme anonsları yaptı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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