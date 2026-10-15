Yeşilliklerin Daha Uzun Süre Taze Kalmasını Sağlayan Cam Kavanoz Yöntemi

Maydanoz, kişniş, dereotu ve nane, sapları suda kalacak şekilde buzdolabında saklanabiliyor. Suyun altında kalacak yaprakları saplardan ayıklamak ve kavanozu tıka basa doldurmamak gerekiyor, çünkü yaprakların ve sapların biraz nefes alması lazım.

Suya biraz limon suyu ya da bir C vitamini tableti eklemek suyu hafif asidik tutuyor. Bu da bakteri üremesini engelleyerek otların daha uzun dayanmasına yardımcı oluyor.