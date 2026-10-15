Yeşilliklerin Daha Uzun Süre Taze Kalmasını Sağlayan Cam Kavanoz Yöntemi
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Otları bir çiçek buketi gibi su dolu bir cam kavanoza dik olarak yerleştirin.
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Doğru saklanan taze otlar buzdolabında birkaç haftaya kadar dayanabiliyor.
Kavanozda yer yoksa nemli kağıt havlu da işe yarıyor.
Fesleğen ise oda sıcaklığında daha uzun dayanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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