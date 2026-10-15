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Yeşilliklerin Daha Uzun Süre Taze Kalmasını Sağlayan Cam Kavanoz Yöntemi

Yeşilliklerin Daha Uzun Süre Taze Kalmasını Sağlayan Cam Kavanoz Yöntemi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:57
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Pazardan alınan taze yeşillikler buzdolabında birkaç gün içinde solabiliyor. Oysa maydanoz, dereotu ve nane gibi otları cam kavanozda suyla saklamak, ömürlerini haftalara çıkarabiliyor.

İşte nasıl yapılacağı...

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Otları bir çiçek buketi gibi su dolu bir cam kavanoza dik olarak yerleştirin.

Otları bir çiçek buketi gibi su dolu bir cam kavanoza dik olarak yerleştirin.

Maydanoz, kişniş, dereotu ve nane, sapları suda kalacak şekilde buzdolabında saklanabiliyor. Suyun altında kalacak yaprakları saplardan ayıklamak ve kavanozu tıka basa doldurmamak gerekiyor, çünkü yaprakların ve sapların biraz nefes alması lazım.

Suya biraz limon suyu ya da bir C vitamini tableti eklemek suyu hafif asidik tutuyor. Bu da bakteri üremesini engelleyerek otların daha uzun dayanmasına yardımcı oluyor.

Doğru saklanan taze otlar buzdolabında birkaç haftaya kadar dayanabiliyor.

Doğru saklanan taze otlar buzdolabında birkaç haftaya kadar dayanabiliyor.

Bu süre yalnızca maydanoz, kişniş ve nane için geçerli değil. Taze kesilmiş oregano ve adaçayı da buzdolabında haftalarca dayanabiliyor.

Kavanozda yer yoksa nemli kağıt havlu da işe yarıyor.

Kavanozda yer yoksa nemli kağıt havlu da işe yarıyor.

Maydanoz ve kişniş, nemli kağıt havluya sarılıp fermuarlı bir poşette buzdolabının sebzeliğinde de saklanabiliyor.

Market poşetleri ise nemi içeride hapsettiği için otların çürümesine yol açabiliyor.

Fesleğen ise oda sıcaklığında daha uzun dayanıyor.

Fesleğen ise oda sıcaklığında daha uzun dayanıyor.

Özellikle kökleriyle satılan fesleğen, oda sıcaklığında bir bardakta dik durursa daha uzun süre taze kalıyor. Bunun için köklerin 2,5-5 santimetre kadar suya batması ve suyun her gün değiştirilmesi gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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