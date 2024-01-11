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Hastanede Yangın: Psikiyatri Hastası, Kaldığı Odayı Ateşe Verdi

Hastanede Yangın: Psikiyatri Hastası, Kaldığı Odayı Ateşe Verdi

yangın Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 09:41

Batman’da bir özel hastanede psikiyatri servisinde tedavi gören hasta, kaldığı odayı ateşe verdi.

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Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tahliye edilen hastalar hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tahliye edilen hastalar hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Batman’da özel bir hastanenin 6. katında saat 03.00 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin 6. katında tedavi gören psikiyatri hastası henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Serviste kalan hastane personeli, çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi.

Batman’da özel bir hastanenin 6. katında saat 03.00 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin 6. katında tedavi gören psikiyatri hastası henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Serviste kalan hastane personeli, çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Hastanede mahsur kalan hastalar itfaiye ve yurttaşlar tarafından kurtarıldı. Yoğun bakımdan yeni doğan bebekleri kurtaran yurttaş Mustafa Yeşilırmak, şöyle konuştu:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Hastanede mahsur kalan hastalar itfaiye ve yurttaşlar tarafından kurtarıldı. Yoğun bakımdan yeni doğan bebekleri kurtaran yurttaş Mustafa Yeşilırmak, şöyle konuştu:

“Ofisimde çalışıyordum. Çalıştığım esnada dışardan çok yoğun sesler gelince balkona çıktım. 2 tane genç, hastanenin kapısını açmaya çalışıyordu. Hastanenin en son katında dumanlar yükseliyordu. Bende yardım etmeye gittim. 13 tane yeni doğan bebek yoğun bakımda vardı. Dumandan önümü göremiyordum, çok zorluklarla 2 bebeği kurtardım.”

“Ofisimde çalışıyordum. Çalıştığım esnada dışardan çok yoğun sesler gelince balkona çıktım. 2 tane genç, hastanenin kapısını açmaya çalışıyordu. Hastanenin en son katında dumanlar yükseliyordu. Bende yardım etmeye gittim. 13 tane yeni doğan bebek yoğun bakımda vardı. Dumandan önümü göremiyordum, çok zorluklarla 2 bebeği kurtardım.”

Hastanede yatan hastalar, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangını çıkaran psikiyatri hastası gözaltına alınırken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Hastanede yatan hastalar, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangını çıkaran psikiyatri hastası gözaltına alınırken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
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Olay yerinden görüntüler:

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