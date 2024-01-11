Toplantı Bitti: CHP'nin Belediye Başkan Adayları Açıklandı
Toplantı Bitti: CHP'nin Belediye Başkan Adayları Açıklandı
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Yücel, ayrıca PM oylaması devam ederken yaşanan gerginliğe ilişkin soruları da yanıtladı.
CHP'de yeni Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.
"Bugün belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızın 23'ü kadın" diyen Yücel'in verdiği isimler şöyle:
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya Yücel şu yanıtı verdi;
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"Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM’de belirlediğimiz adaylarımız MYK’nin ve PM’nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."
Parti Meclisi'nde yükselen seslerle ilgili soruya ise Yücel şu yanıtı verdi: "Bizim herhangi bir gerginliğimiz yok. Parti Meclisi'miz gayet keyifli, gayet demokratik bir ortamda gerçekleşti ve kararlarımız parti tüzüğümüze uygun bir şekilde alındı. Şunu ifade edeyim; Mersin Milletvekilimiz Parti Meclisi salonuna girerek görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibarettir."
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