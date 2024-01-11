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Toplantı Bitti: CHP'nin Belediye Başkan Adayları Açıklandı

Toplantı Bitti: CHP'nin Belediye Başkan Adayları Açıklandı

CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 06:59 Son Güncelleme: 11.01.2024 - 07:01

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.

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Yücel, ayrıca PM oylaması devam ederken yaşanan gerginliğe ilişkin soruları da yanıtladı.

Yücel, ayrıca PM oylaması devam ederken yaşanan gerginliğe ilişkin soruları da yanıtladı.

CHP'de yeni Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP'de yeni Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.

"Bugün belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızın 23'ü kadın" diyen Yücel'in verdiği isimler şöyle:

"Bugün belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızın 23'ü kadın" diyen Yücel'in verdiği isimler şöyle:

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Zeydan Karalar

  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu

  • Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Ayşe Ünlüce

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkan Lütfü Savaş

  • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer

  • Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal

  • Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem

  • Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı

  • Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin

  • Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse

  • Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu

  • Kilis Belediye Başkan adayı Hakan Bilecan

  • Niğde Belediye Başkan adayı Hulusi Özen

  • Osmaniye Belediye Başkan adayı Serkan Karayiğit

  • Sinop Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz

  • Tunceli Belediye Başkan adayı Ali Mustafa Çelik

  • Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım

  • Yalova Belediye Başkan adayı Mehmet Gürel

  • Yozgat Belediye Başkan adayı Özkan Şengül

  • Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem

  • Mersin Belediye Başkan adayı Vahap Seçer

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya Yücel şu yanıtı verdi;

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya Yücel şu yanıtı verdi;
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"Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM’de belirlediğimiz adaylarımız MYK’nin ve PM’nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."

"Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM’de belirlediğimiz adaylarımız MYK’nin ve PM’nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."

Parti Meclisi'nde yükselen seslerle ilgili soruya ise Yücel şu yanıtı verdi: "Bizim herhangi bir gerginliğimiz yok. Parti Meclisi'miz gayet keyifli, gayet demokratik bir ortamda gerçekleşti ve kararlarımız parti tüzüğümüze uygun bir şekilde alındı. Şunu ifade edeyim; Mersin Milletvekilimiz Parti Meclisi salonuna girerek görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibarettir."

Parti Meclisi'nde yükselen seslerle ilgili soruya ise Yücel şu yanıtı verdi: "Bizim herhangi bir gerginliğimiz yok. Parti Meclisi'miz gayet keyifli, gayet demokratik bir ortamda gerçekleşti ve kararlarımız parti tüzüğümüze uygun bir şekilde alındı. Şunu ifade edeyim; Mersin Milletvekilimiz Parti Meclisi salonuna girerek görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibarettir."
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