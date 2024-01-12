Mansur Yavaş'tan Zam Açıklaması: İşte Zam Oranı!
Mansur Yavaş'tan Zam Açıklaması: İşte Zam Oranı!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından belediye personeline yapılan zammı duyurdu.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıklamıştı.
Mansur Yavaş yapılan zammı "Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu yüzden, %70 zam oranını hepinize müjdelemek istiyorum" diyerek duyurdu.
İşte o paylaşım:
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