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Seçil Erzan Mahkemede Ağladı: Paraları Toplarken Fatih Terim Fonu Dedi mi?

Seçil Erzan Mahkemede Ağladı: Paraları Toplarken Fatih Terim Fonu Dedi mi?

seçil erzan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.01.2024 - 15:43

Özel bir bankada şube müdür olarak çalışan Seçil Erzan, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu yüzlerce kişiyi ponzi sistemiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. Bugün ikinci kez mahkeme çıkan Seçil Erzan, ağlayarak savunma yaptı. Erzan ayrıca, çok tartışılan ‘Fatih Terim Fonu’ ibaresi için de açıklamada bulundu.

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Bankacı Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların yanı sıra birçok vatandaşı yüksek kar vaadiyle dolandırdığı için yargılanmaya devam ediyor.

Bankacı Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların yanı sıra birçok vatandaşı yüksek kar vaadiyle dolandırdığı için yargılanmaya devam ediyor.

Gazeteci Fırat Fıstık, mahkemeyi yerinde takip ederek Seçil Erzan’ın savunmasından kesitleri sosyal medyada paylaştı.

Gazeteci Fırat Fıstık, mahkemeyi yerinde takip ederek Seçil Erzan’ın savunmasından kesitleri sosyal medyada paylaştı.

İlk başlarda sadece yakın çevresinden aldığı paraları değerlendirdiğini söyleyen Seçil Erzan, o zamanlar gerçekten vadettiği yüksek miktarları da geri ödediğini belirtti.

İlk başlarda sadece yakın çevresinden aldığı paraları değerlendirdiğini söyleyen Seçil Erzan, o zamanlar gerçekten vadettiği yüksek miktarları da geri ödediğini belirtti.

Erzan, kurduğu sistemin Semih Kaya yüzünden dağıldığını ve ondan sonra toparlayamadığını söyledi

Erzan, kurduğu sistemin Semih Kaya yüzünden dağıldığını ve ondan sonra toparlayamadığını söyledi

Semih Kaya toplam 4.5 milyon dolar fazla para verdiğini söyleyen Erzan, bu parayı da Emre Belözoğlu’ndan aldığını ifade etti.

Semih Kaya toplam 4.5 milyon dolar fazla para verdiğini söyleyen Erzan, bu parayı da Emre Belözoğlu’ndan aldığını ifade etti.
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Bu sırada ağlamaya başlayan Seçil Erzan, olayda mağdur olan kimseler için çok üzüldüğünü ancak kendisinin de en fazla zarar gören kişi olduğunu belirtti.

Bu sırada ağlamaya başlayan Seçil Erzan, olayda mağdur olan kimseler için çok üzüldüğünü ancak kendisinin de en fazla zarar gören kişi olduğunu belirtti.

Seçil Erzan, mahkeme başkanın soruduğu “Fatih Terim Fonu dediniz mi?” sorusuna da cevap verdi.

Seçil Erzan, mahkeme başkanın soruduğu “Fatih Terim Fonu dediniz mi?” sorusuna da cevap verdi.

“Benim son dönemde böyle söylediğim birkaç kişi var. Emre Belözoğlu'na, Volkan'a söyledim. Bülent Çeliker'e gizli işlem dedim, yukarıda genel merkezde yapıyorlar dedim. Çok para kazanıyorlar dedim. İbrahim Çağlar'a da söyledim.”

“Benim son dönemde böyle söylediğim birkaç kişi var. Emre Belözoğlu'na, Volkan'a söyledim. Bülent Çeliker'e gizli işlem dedim, yukarıda genel merkezde yapıyorlar dedim. Çok para kazanıyorlar dedim. İbrahim Çağlar'a da söyledim.”

Erzan, olaydan bu isimlerin haberinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Erzan, olaydan bu isimlerin haberinin olmadığını da sözlerine ekledi.

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