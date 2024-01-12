Seçil Erzan Mahkemede Ağladı: Paraları Toplarken Fatih Terim Fonu Dedi mi?

Özel bir bankada şube müdür olarak çalışan Seçil Erzan, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu yüzlerce kişiyi ponzi sistemiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. Bugün ikinci kez mahkeme çıkan Seçil Erzan, ağlayarak savunma yaptı. Erzan ayrıca, çok tartışılan ‘Fatih Terim Fonu’ ibaresi için de açıklamada bulundu.