Seçil Erzan Yeniden Mahkemede: Arda Turan ve Emre Belözoğlu Katılmadı

Özel bir bankada şube müdür olan Seçil Erzan, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu birçok vatandaşı yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 2’nci kez hakim karşısına çıktı. Davada mağdur sıfatıyla yer alan Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Seçil Erzan’dan tehdit ile para aldığı iddia edilen Semih Kaya ise müşteki sıfatıyla duruşmada yer aldı.