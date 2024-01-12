Seçil Erzan Yeniden Mahkemede: Arda Turan ve Emre Belözoğlu Katılmadı
Seçil Erzan Yeniden Mahkemede: Arda Turan ve Emre Belözoğlu Katılmadı
Özel bir bankada şube müdür olan Seçil Erzan, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu birçok vatandaşı yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 2’nci kez hakim karşısına çıktı. Davada mağdur sıfatıyla yer alan Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Seçil Erzan’dan tehdit ile para aldığı iddia edilen Semih Kaya ise müşteki sıfatıyla duruşmada yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye’nin yakından takip ettiği davalardan biri olan ‘Seçil Erzan davasında’ bugün ikinci duruşma yapılıyor.
Bankacı Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi tanınan futbolcular dahil birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyor.
Erzan, vatandaşlardan bankanın oluşturduğunu iddia ettiği fon için para toplamış ancak ponzi sisteminin çökmesiyle birlikte yaptığı dolandırıcılık ortaya çıkmıştı.
Hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan Semih Kaya’nın katıldığı duruşmaya, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi isimler katılmadı.
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Mert Zeydanlı ve Terim Arıcan ise duruşmaya ilk kez müşteki olarak geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazeteci Kenan Taş, Seçil Erzan’ın savunmasından kesitleri sosyal medyada da paylaştı.
Seçil Erzan, mahkemede işin nasıl başladığını anlatmış ve en son kendisine verilen paralar için ‘ne olur artık para getirmeyin’ demiş. Erzan bu sırada mahkeme başkanının “Almasaydın o zaman” cevabına ise “açığım çoktu’ diyerek cevap vermiş.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda