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Seçil Erzan Milletvekili Hayali ile Dolandırmış: Zafer Partisi İl Başkanı Milletvekili Olmak İstiyormuş

Seçil Erzan Milletvekili Hayali ile Dolandırmış: Zafer Partisi İl Başkanı Milletvekili Olmak İstiyormuş

seçil erzan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 18:31

Özel bir bankada şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında ünlü futbolcuların da bulduğu birçok kişiyi yüksek faiz vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor. Erzan, yarın mahkemeye çıkarak savunma yapacak. Erzan’ın telefonundan çıkan bilgiler ise şaşırtmaya devam ediyor. Erzan, milletvekili olmak isteyen Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırmış.

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Bankanın kurduğunu iddia ettiği fon ile birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan, yarın hakim karşısına çıkacak.

Bankanın kurduğunu iddia ettiği fon ile birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan, yarın hakim karşısına çıkacak.

Erzan’ın mahkemede ne söyleyeceği merak edilirken, kırılan telefondan yapılan yazışmalar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Erzan’ın mahkemede ne söyleyeceği merak edilirken, kırılan telefondan yapılan yazışmalar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

HaberTürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yazışmaları ortaya çıktı. Milletvekili adayı olacağını belirten Altıntaş ile Seçil Erzan arasındaki o Whatsapp yazışmaları dosyaya girdi. Erzan, akrabası da olan Fatih Altıntaş’ın milletvekili hayalini istismar ederek paralarını almış.

Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ın avukatı Hasan Keçe tarafından yapılan açıklamada “Müvekkilim Çerkezköy’ün köklü ailelerindendir. Müvekkilimizin eşinin ailesi ile Seçil Erzan’ın ailesi aynı köyden olup, aralarında akrabalık ilişkisi vardır. Seçil Erzan bu akrabalık ilişkisini kullanarak müvekkilimiz ile tanışmıştır” denildi.

Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ın avukatı Hasan Keçe tarafından yapılan açıklamada “Müvekkilim Çerkezköy’ün köklü ailelerindendir. Müvekkilimizin eşinin ailesi ile Seçil Erzan’ın ailesi aynı köyden olup, aralarında akrabalık ilişkisi vardır. Seçil Erzan bu akrabalık ilişkisini kullanarak müvekkilimiz ile tanışmıştır” denildi.

Türkiye’nin gündemini sarsan Seçil Erzan’ın Fatih Altıntaş ile olan akrabalık ilişkisini kullanarak diğer mağdurlar gibi bankacılık üzerinden tüm işlemlerin resmi olacağı şeklinde ikna ettiğini ve kandırdığını ifade eden Avukat Hasan Keçe, “Müvekkilimiz de akrabalık ilişkisine ve Seçil Erzan’ın çalıştığı bankanın kurumsal kimliğine güvenerek kendisine zarar gelmeyeceğini düşünerek Seçil Erzan’a bir miktar para vermiş ve parasını geri alamayarak mağdur olmuştur. Diğer mağdurlar gibi müvekkilimiz de Seçil Erzan tarafından sonuç itibari ile zarara uğratılmış ve bu olay kapsamında mağdur olmuştur. Ayrıca müvekkilimiz tarafından hiçbir tanıdığı, arkadaşı, akrabası Seçil Erzan’a yönlendirilmemiş, para gönderilmemiş ve zarara uğratılmamıştır” dedi.

Türkiye’nin gündemini sarsan Seçil Erzan’ın Fatih Altıntaş ile olan akrabalık ilişkisini kullanarak diğer mağdurlar gibi bankacılık üzerinden tüm işlemlerin resmi olacağı şeklinde ikna ettiğini ve kandırdığını ifade eden Avukat Hasan Keçe, “Müvekkilimiz de akrabalık ilişkisine ve Seçil Erzan’ın çalıştığı bankanın kurumsal kimliğine güvenerek kendisine zarar gelmeyeceğini düşünerek Seçil Erzan’a bir miktar para vermiş ve parasını geri alamayarak mağdur olmuştur. Diğer mağdurlar gibi müvekkilimiz de Seçil Erzan tarafından sonuç itibari ile zarara uğratılmış ve bu olay kapsamında mağdur olmuştur. Ayrıca müvekkilimiz tarafından hiçbir tanıdığı, arkadaşı, akrabası Seçil Erzan’a yönlendirilmemiş, para gönderilmemiş ve zarara uğratılmamıştır” dedi.

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