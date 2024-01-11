Seçil Erzan Milletvekili Hayali ile Dolandırmış: Zafer Partisi İl Başkanı Milletvekili Olmak İstiyormuş

Özel bir bankada şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında ünlü futbolcuların da bulduğu birçok kişiyi yüksek faiz vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor. Erzan, yarın mahkemeye çıkarak savunma yapacak. Erzan’ın telefonundan çıkan bilgiler ise şaşırtmaya devam ediyor. Erzan, milletvekili olmak isteyen Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırmış.