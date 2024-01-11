Seçil Erzan Milletvekili Hayali ile Dolandırmış: Zafer Partisi İl Başkanı Milletvekili Olmak İstiyormuş
Özel bir bankada şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında ünlü futbolcuların da bulduğu birçok kişiyi yüksek faiz vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor. Erzan, yarın mahkemeye çıkarak savunma yapacak. Erzan’ın telefonundan çıkan bilgiler ise şaşırtmaya devam ediyor. Erzan, milletvekili olmak isteyen Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırmış.
Bankanın kurduğunu iddia ettiği fon ile birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan, yarın hakim karşısına çıkacak.
Erzan’ın mahkemede ne söyleyeceği merak edilirken, kırılan telefondan yapılan yazışmalar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
HaberTürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yazışmaları ortaya çıktı. Milletvekili adayı olacağını belirten Altıntaş ile Seçil Erzan arasındaki o Whatsapp yazışmaları dosyaya girdi. Erzan, akrabası da olan Fatih Altıntaş’ın milletvekili hayalini istismar ederek paralarını almış.