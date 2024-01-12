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Emekli Maaşlarında Diyanet Farkı: Diyanet İşleri Personeli Emekli Olduğunda Ne Kadar Maaş ve İkramiye Alacak?

Emekli Maaşlarında Diyanet Farkı: Diyanet İşleri Personeli Emekli Olduğunda Ne Kadar Maaş ve İkramiye Alacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.01.2024 - 17:07

Emekli maaşlarında 7 bin 500 lira olan en düşük maaş için birçok farklı çalışmanın yapıldığı, emekli zamlarında bütçe ve enflasyon hesaplarını en ince ayrıntısına kadar planlandığı süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışan ve emekli personellerine verilecek maaş tablosu da dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın emekli olması halinde alacağı emekli aylığı ikramiye de ilgi çekti.

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Milyonlarca emekli maaş zamlarına verilecek oranı beklerken, 7500 olan en düşük emekli maaşlarının açlık sınırı olan 14 bin liranın altında kaldığı düzenleme sonrası da kalabileceği biliniyor.

Milyonlarca emekli maaş zamlarına verilecek oranı beklerken, 7500 olan en düşük emekli maaşlarının açlık sınırı olan 14 bin liranın altında kaldığı düzenleme sonrası da kalabileceği biliniyor.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına yönelik haberi de bu noktada gündem oldu. 

Diyanet İşler Başkanlığı personelinin emekli olacak personel maaşları ve ikramiyesi tablosuna ulaşan Bildircin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 2024 yılında emekli olması halinde emeklilik ikramiyesi olarak 1 milyon 500 bin TL’nin üzerinde bir ödeme alacağını hesapladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Evrak ve Tahsis Şubesi Müdürlerinden birinin hazırladığı belgeye ulaşıldığı iddia edilirken, 2024 yılı emekli maaş ve ikramiyeleri açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Evrak ve Tahsis Şubesi Müdürlerinden birinin hazırladığı belgeye ulaşıldığı iddia edilirken, 2024 yılı emekli maaş ve ikramiyeleri açıklandı.

Ulaşılan tabloda, görevde 40 yılını dolduran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın emekli olması halinde emekli maaşı 65 bin 878 TL olacak. Erbaş ayrıca bu yıl emekliye ayrılırsa 1 milyon 548 bin 430 TL de emekli ikramiyesi alacak. 

Başkan Yardımcısı pozisyonunda bulunan ve memuriyette 40 yılı tamamlayan diğer görevlilerin de maaşları 52 bin 894 TL olurken, emekli ikramiyeleri de 1 milyon 314 bin 82 TL olacak.

Devlet memurluğunda en düşük emekli ikramiyesi 25 yıl çalışmış biri için, 280 bin lira seviyesinde olurken, ortalama ikramiye de 300 ila 400 bin lira arasında değişiyor.

Devlet memurluğunda en düşük emekli ikramiyesi 25 yıl çalışmış biri için, 280 bin lira seviyesinde olurken, ortalama ikramiye de 300 ila 400 bin lira arasında değişiyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği’nden emekli olanlar için ise emekli maaşı 39 bin 427 TL olurken, emekli ikramiyesi 1 milyon 178 bin 647 TL olacak. 

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde görev yapan il müftülerinin emeklilik maaşları da 37 bin 79 TL olarak belirlenirken, emekli olduklarında alacakları ikramiye ise 1 milyon 84 bin 299 TL olacak.

Diyanet’in üst kadrolarında görevli olan personelin en düşük emekli maaşı 26 bin 527 TL olurken, en yüksek emekli maaşı 65 bin 878 TL olacak.

Diyanet’in üst kadrolarında görevli olan personelin en düşük emekli maaşı 26 bin 527 TL olurken, en yüksek emekli maaşı 65 bin 878 TL olacak.
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