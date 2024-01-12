Emekli Maaşlarında Diyanet Farkı: Diyanet İşleri Personeli Emekli Olduğunda Ne Kadar Maaş ve İkramiye Alacak?

Ulaşılan tabloda, görevde 40 yılını dolduran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın emekli olması halinde emekli maaşı 65 bin 878 TL olacak. Erbaş ayrıca bu yıl emekliye ayrılırsa 1 milyon 548 bin 430 TL de emekli ikramiyesi alacak.

Başkan Yardımcısı pozisyonunda bulunan ve memuriyette 40 yılı tamamlayan diğer görevlilerin de maaşları 52 bin 894 TL olurken, emekli ikramiyeleri de 1 milyon 314 bin 82 TL olacak.