Emekli Maaşlarında Diyanet Farkı: Diyanet İşleri Personeli Emekli Olduğunda Ne Kadar Maaş ve İkramiye Alacak?
Emekli Maaşlarında Diyanet Farkı: Diyanet İşleri Personeli Emekli Olduğunda Ne Kadar Maaş ve İkramiye Alacak?
Emekli maaşlarında 7 bin 500 lira olan en düşük maaş için birçok farklı çalışmanın yapıldığı, emekli zamlarında bütçe ve enflasyon hesaplarını en ince ayrıntısına kadar planlandığı süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışan ve emekli personellerine verilecek maaş tablosu da dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın emekli olması halinde alacağı emekli aylığı ikramiye de ilgi çekti.
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Milyonlarca emekli maaş zamlarına verilecek oranı beklerken, 7500 olan en düşük emekli maaşlarının açlık sınırı olan 14 bin liranın altında kaldığı düzenleme sonrası da kalabileceği biliniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Evrak ve Tahsis Şubesi Müdürlerinden birinin hazırladığı belgeye ulaşıldığı iddia edilirken, 2024 yılı emekli maaş ve ikramiyeleri açıklandı.
Devlet memurluğunda en düşük emekli ikramiyesi 25 yıl çalışmış biri için, 280 bin lira seviyesinde olurken, ortalama ikramiye de 300 ila 400 bin lira arasında değişiyor.
Diyanet’in üst kadrolarında görevli olan personelin en düşük emekli maaşı 26 bin 527 TL olurken, en yüksek emekli maaşı 65 bin 878 TL olacak.
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