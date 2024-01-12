Türkiye Seçimlere Hazırlanıyor, Dolar Rekor Kırıyor: Seçimlerde Dolar Kaç Olur?
Türkiye Seçimlere Hazırlanıyor, Dolar Rekor Kırıyor: Seçimlerde Dolar Kaç Olur?
ABD Doları, küresel piyasalarda yılbaşından bu yana değerini korurken, Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Euro da bu süreçte TL karşısında rekor kırarken, döviz kurlarındaki yükseliş yerel seçimlere kadar sürer mi? Akademisyenlerin görüşlerine ve tahminlerine buyurun.
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14 Mayıs 2023'te yaşanan genel seçimler öncesinde dolar kuru 20 TL sınırında gezinmiş ancak bu seviyeyi görmemişti. Seçimlerin ardından hızla yükselişe geçen kur bugünlerde 30 TL'nin üzerine çıkarken, bu kez de 31 Mart 2024 yerel seçimlere geri sayıma geçtik.
Uzmanlar yükseliş için ne diyor?
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Haziran 2023 sonrası yükselişe geçen rezervlerdeki son haftalardaki erimenin, Merkez Bankası’nın dövizdeki artışı engelleme çabasından kaynaklandığını söyledi.
Prof. Dr. Kozanoğlu, sosyal medya paylaşımında, "Dolar seçimden önce 20 TL’de tutuldu. Bu hem ekonomide bir istikrar görüntüsü verdi hem de enflasyonu kontrol altında tuttu. Bu arada rezervlerin dibi kazındı. Şimdi yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor. Seçime 32-33 TL ile girmek isteniyor" dedi.
Mayıs 2023 seçimleri öncesinde tarihi düşük seviyesine gerileyen Merkez Bankası rezervleri, Haziran 2023 itibarıyla yükselişe geçmişti.
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"Türkiye para piyasalarındaki dengelerde kırılganlık sürüyor."
Stratejist Timothy Ash, dolar/TL kurundaki oynaklığın ekonomi yönetimi için halen "kilit mücadele" alanlarından biri olduğunu belirtirken, istikrar için de test olduğunu söylüyor:
Prof. Dr. Erinç Yeldan ekonominin son dönemdeki yabancı yatırımcı arayışına yönelik, sermaye girişleriyle, döviz kurunu ucuzlatabilmek amacının gerçekleşmemesini "Ekonominin sağlam bir dayanağı yok, sıcak para akımlarına, spekülatif paranın yönüne dayalı olarak ekonomi spekülatif yönlü gelişiyor. Bu tip şoklara daha açık bir konumdayız" diye niteliyor.
Özetle, dolar/TL'de yükselişin sürmesini beklenirken, seçimler sonrasında ekonomi politikalarında oluşacak manzaranın da kurdaki yükselişte hızı belirleyeceği anlaşılıyor.
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