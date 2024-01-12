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Türkiye Seçimlere Hazırlanıyor, Dolar Rekor Kırıyor: Seçimlerde Dolar Kaç Olur?

Türkiye Seçimlere Hazırlanıyor, Dolar Rekor Kırıyor: Seçimlerde Dolar Kaç Olur?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.01.2024 - 15:43

ABD Doları, küresel piyasalarda yılbaşından bu yana değerini korurken, Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Euro da bu süreçte TL karşısında rekor kırarken, döviz kurlarındaki yükseliş yerel seçimlere kadar sürer mi? Akademisyenlerin görüşlerine ve tahminlerine buyurun.

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14 Mayıs 2023'te yaşanan genel seçimler öncesinde dolar kuru 20 TL sınırında gezinmiş ancak bu seviyeyi görmemişti. Seçimlerin ardından hızla yükselişe geçen kur bugünlerde 30 TL'nin üzerine çıkarken, bu kez de 31 Mart 2024 yerel seçimlere geri sayıma geçtik.

14 Mayıs 2023'te yaşanan genel seçimler öncesinde dolar kuru 20 TL sınırında gezinmiş ancak bu seviyeyi görmemişti. Seçimlerin ardından hızla yükselişe geçen kur bugünlerde 30 TL'nin üzerine çıkarken, bu kez de 31 Mart 2024 yerel seçimlere geri sayıma geçtik.

Dolar/TL 2024 yılının başından bu yana yani 12 günde yüzde 1,77 oranında yükselirken, dolar/TL 30,40, euro/TL ise 33,30 ile rekor seviyeye çıktı.

2023'te dolar karşısında yüzde 30'dan fazla eriyen TL'de JP Morgan da beklentisini açıklamıştı.

Uzmanlar yükseliş için ne diyor?

Uzmanlar yükseliş için ne diyor?

Eylül ayında yaptığı tahminde 2023 yıl sonu için dolar/TL'de 29 lira tahminini isabet ettiren Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Küçükkale, TL'de değer kaybının süreceğini söylüyor. VOA Türkçe’nin aktardığına göre, Küçükkale bu kez '2024 yılının sonunda hangi seviyede olacağını söylemek mümkün değil' diyor. 

Yerel seçimlerin ardından uygulanacak ekonomi politikalarına yönelik belirsizliğe dikkat çeken Küçükkale, doların halen tutulduğu belirtirken, 2023 seçimleri öncesinde olduğu olmadığını da vurguluyor. Şu dönemde 'kontrollü güdümlü bir yükseliş seyri' olduğunu belirten Prof. Küçükkale, 2,5 ay sonraki seçimlerde dolar kurunun 34-35 liraları görebileceğini belirtiyor ve 'Yükseliş sürecek” diyor.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Haziran 2023 sonrası yükselişe geçen rezervlerdeki son haftalardaki erimenin, Merkez Bankası’nın dövizdeki artışı engelleme çabasından kaynaklandığını söyledi.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Haziran 2023 sonrası yükselişe geçen rezervlerdeki son haftalardaki erimenin, Merkez Bankası’nın dövizdeki artışı engelleme çabasından kaynaklandığını söyledi.

Prof. Dr. Kozanoğlu, sosyal medya paylaşımında, "Dolar seçimden önce 20 TL’de tutuldu. Bu hem ekonomide bir istikrar görüntüsü verdi hem de enflasyonu kontrol altında tuttu. Bu arada rezervlerin dibi kazındı. Şimdi yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor. Seçime 32-33 TL ile girmek isteniyor" dedi.

Prof. Dr. Kozanoğlu, sosyal medya paylaşımında, "Dolar seçimden önce 20 TL’de tutuldu. Bu hem ekonomide bir istikrar görüntüsü verdi hem de enflasyonu kontrol altında tuttu. Bu arada rezervlerin dibi kazındı. Şimdi yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor. Seçime 32-33 TL ile girmek isteniyor" dedi.
twitter.com

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde tarihi düşük seviyesine gerileyen Merkez Bankası rezervleri, Haziran 2023 itibarıyla yükselişe geçmişti.

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde tarihi düşük seviyesine gerileyen Merkez Bankası rezervleri, Haziran 2023 itibarıyla yükselişe geçmişti.

22 Aralık 2023'te 40,09 milyar dolar ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye çıkan rezervler yeniden geriledi.

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"Türkiye para piyasalarındaki dengelerde kırılganlık sürüyor."

"Türkiye para piyasalarındaki dengelerde kırılganlık sürüyor."

BBC Türkçe'den Merve Kara Kaşka'nın haberine göre, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, Merkez Bankası rezervlerine dikkat çekerken, uluslararası yatırımcılar açısından önemli olduğunu vurguluyor.

'Merkez Bankası rezervlerindeki mütevazı birikme kimseyi tatmin etmiyor' diyen Yeldan, 'Türkiye para piyasalarındaki dengelerde kırılganlık sürüyor' diye de durumu özetlerken, 'rasyonel' politikalara dönüleceği beklentisine 'uygun hız ve kararlılıkta davranılamadı' diye konuştu.

Stratejist Timothy Ash, dolar/TL kurundaki oynaklığın ekonomi yönetimi için halen "kilit mücadele" alanlarından biri olduğunu belirtirken, istikrar için de test olduğunu söylüyor:

Stratejist Timothy Ash, dolar/TL kurundaki oynaklığın ekonomi yönetimi için halen "kilit mücadele" alanlarından biri olduğunu belirtirken, istikrar için de test olduğunu söylüyor:

'Lira için enflasyonun yüzde 65 olduğu bir ortamda çıpa bulmak hala zor.'

Prof. Dr. Erinç Yeldan ekonominin son dönemdeki yabancı yatırımcı arayışına yönelik, sermaye girişleriyle, döviz kurunu ucuzlatabilmek amacının gerçekleşmemesini "Ekonominin sağlam bir dayanağı yok, sıcak para akımlarına, spekülatif paranın yönüne dayalı olarak ekonomi spekülatif yönlü gelişiyor. Bu tip şoklara daha açık bir konumdayız" diye niteliyor.

Prof. Dr. Erinç Yeldan ekonominin son dönemdeki yabancı yatırımcı arayışına yönelik, sermaye girişleriyle, döviz kurunu ucuzlatabilmek amacının gerçekleşmemesini "Ekonominin sağlam bir dayanağı yok, sıcak para akımlarına, spekülatif paranın yönüne dayalı olarak ekonomi spekülatif yönlü gelişiyor. Bu tip şoklara daha açık bir konumdayız" diye niteliyor.

Özetle, dolar/TL'de yükselişin sürmesini beklenirken, seçimler sonrasında ekonomi politikalarında oluşacak manzaranın da kurdaki yükselişte hızı belirleyeceği anlaşılıyor.

Özetle, dolar/TL'de yükselişin sürmesini beklenirken, seçimler sonrasında ekonomi politikalarında oluşacak manzaranın da kurdaki yükselişte hızı belirleyeceği anlaşılıyor.
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