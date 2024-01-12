Türkiye Seçimlere Hazırlanıyor, Dolar Rekor Kırıyor: Seçimlerde Dolar Kaç Olur?

Eylül ayında yaptığı tahminde 2023 yıl sonu için dolar/TL'de 29 lira tahminini isabet ettiren Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Küçükkale, TL'de değer kaybının süreceğini söylüyor. VOA Türkçe’nin aktardığına göre, Küçükkale bu kez '2024 yılının sonunda hangi seviyede olacağını söylemek mümkün değil' diyor.

Yerel seçimlerin ardından uygulanacak ekonomi politikalarına yönelik belirsizliğe dikkat çeken Küçükkale, doların halen tutulduğu belirtirken, 2023 seçimleri öncesinde olduğu olmadığını da vurguluyor. Şu dönemde 'kontrollü güdümlü bir yükseliş seyri' olduğunu belirten Prof. Küçükkale, 2,5 ay sonraki seçimlerde dolar kurunun 34-35 liraları görebileceğini belirtiyor ve 'Yükseliş sürecek” diyor.