TCMB'nin Rezervleri 2 Haftadır Geriliyor: KKM ve Döviz Azaldı, Yabancı Borsada Sattı
TCMB'nin Rezervleri 2 Haftadır Geriliyor: KKM ve Döviz Azaldı, Yabancı Borsada Sattı
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 269,60 milyon dolar düşüş gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 5 Ocak haftasında 229,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste ikinci haftasında da düşüş gösterdi.
Bir önceki hafta 34 milyar 948 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 689 milyon dolar azalarak 32 milyar 259 milyon dolara indi.
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