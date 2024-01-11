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TCMB'nin Rezervleri 2 Haftadır Geriliyor: KKM ve Döviz Azaldı, Yabancı Borsada Sattı

TCMB'nin Rezervleri 2 Haftadır Geriliyor: KKM ve Döviz Azaldı, Yabancı Borsada Sattı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.01.2024 - 15:21

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürerken, yurt içinde vatandaşların döviz mevduatı da azaldı. Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada hisse satarken, TCMB'nin rezervlerinde üst üste ikinci haftada da gerileme görüldü.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 626,4 milyar TL'den 2 trilyon 576,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 630,3 milyar TL'den 11 trilyon 662 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 843,1 milyar TL'den 14 trilyon 680,3 milyar TL'ye geldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 513,8 milyar TL'den 1 trilyon 516,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 154,9 milyar TL'den 173,3 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 191,4 milyar TL'den 192 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 5 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 269,60 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 269,60 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 156,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Ocak ile sona eren haftada 175 milyar 887 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 304,10 milyon dolar azalarak 101 milyar 844,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 34,40 milyon dolar artarak 74 milyar 42,50 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 723 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 326 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 396 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 5 Ocak haftasında 229,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 5 Ocak haftasında 229,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları net 45,9 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 17,0 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) satımları net 0,2 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 11,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 196,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 517,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 692,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 689,5 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 66,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste ikinci haftasında da düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste ikinci haftasında da düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 5 Ocak itibarıyla 593 milyon dolar azalarak 92 milyar 830 milyon dolardan, 91 milyar  973 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara indi. Böylece toplam rezervler 141 milyar 60 milyon dolardan, 139 milyar 612 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 34 milyar 948 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 689 milyon dolar azalarak 32 milyar 259 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 34 milyar 948 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 689 milyon dolar azalarak 32 milyar 259 milyon dolara indi.
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