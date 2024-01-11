TCMB'nin Rezervleri 2 Haftadır Geriliyor: KKM ve Döviz Azaldı, Yabancı Borsada Sattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 626,4 milyar TL'den 2 trilyon 576,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 630,3 milyar TL'den 11 trilyon 662 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 843,1 milyar TL'den 14 trilyon 680,3 milyar TL'ye geldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 513,8 milyar TL'den 1 trilyon 516,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 154,9 milyar TL'den 173,3 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 191,4 milyar TL'den 192 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 5 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.