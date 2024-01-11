Rekor Kırmıştı: ABD'li Dev Banka Dolar/TL Beklentisini Yükseltti

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Saad Sıddiqui ve Fatih Akçelik’in de aralarında olduğu stratejistlerin yayımladıkları raporda, politika hedeflerindeki uygulamaların cesaret verici olduğu ancak bunun sürmesi için yatırımcıların enflasyonun sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair kanıtlara ihtiyacı olacağını belirttiler.

TL'de son aylarda yeniden hızlanan değer kaybının, rezervlerde artış ve nominal kur performansı arasındaki ilişkinin henüz oturmamasıyla kısa vadede TL varlıklara girişleri engellediği ve bunu da enflasyonda düşüşü zorlaştırdığı belirtildi.