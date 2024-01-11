Rekor Kırmıştı: ABD'li Dev Banka Dolar/TL Beklentisini Yükseltti
Rekor Kırmıştı: ABD'li Dev Banka Dolar/TL Beklentisini Yükseltti
ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, dolar/TL için yılsonu beklentisini yükseltti. Dolar bugün 30 TL'nin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yenilemişti. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bugün JP Morgan'ın ev sahipliğinde ABD'de ilk kez Yatırımcı Günü düzenleyecek.
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Dolar, TL karşısında değer kazanmaya devam ederken, 11 Ocak 2024 tarihinde 30 lirayı aşarak yeni zirvesini gördü.
ABD merkezli dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan da dolar/TL'de 2024 sonu beklentisini revize etti.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bugün yapılacak ilk Yatırımcı Günü kapsamında ABD'de bulunurken, JP Morgan'ın merkezinde yaklaşık 200 fon yöneticisine sunum yapacak.
TCMB'nin hazırladığı son Piyasa Katılımcılar Anketi'nde, 2024 yılı sonunda dolar/TL beklentisi 39,4590'a yükselirken, OVP'de de 2024 yılında ortalama dolar kurunun 36,78 beklendiği görülmüştü.
Bugün JPMorgan'ın dolar/TL tahminini revize etmesi bu aynı güne denk gelince dikkat çekti. 30 seviyesini aşan dolar/TL için JPMorgan 2024 yıl sonu tahminini 34'ten 36’ya çıkardı.
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Raporda, TL'deki değer kaybının vadeli işlemlerin altında kalmasına "yine de makul toplam getiri imkanı sunuyor" ifadeleri de kullanıldı.
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