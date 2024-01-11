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1 Dolar, Resmen 30 TL! Türk Lirası, ABD Doları ve Euro Karşısında Zayıflamaya Devam Ediyor

1 Dolar, Resmen 30 TL! Türk Lirası, ABD Doları ve Euro Karşısında Zayıflamaya Devam Ediyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.01.2024 - 10:37

Türk Lirası bugün de ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybını sürdürdü.

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ABD doları, tarihinde ilk kez 30 TL seviyesini aşarak 30,0098 seviyesine kadar çıktı.

ABD doları, tarihinde ilk kez 30 TL seviyesini aşarak 30,0098 seviyesine kadar çıktı.

Şu sıralarda 30,0084 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

ABD doları, Türk lirası karşısında yıl başından bu yana yüzde 1,47 değer kazandı. Son 1 ayda değer artışı yüzde 3,52 olurken, hafta başından bu yana yüzde 0,55 yükseldi.

ABD doları, Türk lirası karşısında yıl başından bu yana yüzde 1,47 değer kazandı. Son 1 ayda değer artışı yüzde 3,52 olurken, hafta başından bu yana yüzde 0,55 yükseldi.

Euro da Türk lirası karşısında 33,1078 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,63 artışla 33,0904 seviyesinde.

Euro da Türk lirası karşısında 33,1078 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,63 artışla 33,0904 seviyesinde.

Euronun TL karşısında yıl başından bu yana kazanımı yüzde 1,54 olurken, geçen ayın aynı dönemine göre artış yüzde 6'ya ulaştı. 

Euro bu hafta yüzde 1,26 yükseldi.

Euro/dolar paritesi 1,098 seviyesinden işlem görürken, Dolar endeksi de 101,97 seviyesinde karşılık buluyor.

Euro/dolar paritesi 1,098 seviyesinden işlem görürken, Dolar endeksi de 101,97 seviyesinde karşılık buluyor.
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cristophernolann

varsa dolarınız bozdurun 1,5 tl ye inme durumu var =)

RACON X RACON

Berat olsaydi o dedigin olurdu.Ama o yok..Mehmet Simsek de yapmaz...Yani o dedigin onlara cok zor...

MervedenizG

Küsüratlı iyi değildi. Düz 30 olması güzel oldu😀 başka avuntu bulamadım😁

mamamia

meeee 😂😂

Kılıç

farketmez ben hep 1 dolar alıyorum..