1 Dolar, Resmen 30 TL! Türk Lirası, ABD Doları ve Euro Karşısında Zayıflamaya Devam Ediyor
1 Dolar, Resmen 30 TL! Türk Lirası, ABD Doları ve Euro Karşısında Zayıflamaya Devam Ediyor
Türk Lirası bugün de ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybını sürdürdü.
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ABD doları, tarihinde ilk kez 30 TL seviyesini aşarak 30,0098 seviyesine kadar çıktı.
ABD doları, Türk lirası karşısında yıl başından bu yana yüzde 1,47 değer kazandı. Son 1 ayda değer artışı yüzde 3,52 olurken, hafta başından bu yana yüzde 0,55 yükseldi.
Euro da Türk lirası karşısında 33,1078 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,63 artışla 33,0904 seviyesinde.
Euro/dolar paritesi 1,098 seviyesinden işlem görürken, Dolar endeksi de 101,97 seviyesinde karşılık buluyor.
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varsa dolarınız bozdurun 1,5 tl ye inme durumu var =)
Berat olsaydi o dedigin olurdu.Ama o yok..Mehmet Simsek de yapmaz...Yani o dedigin onlara cok zor...
Küsüratlı iyi değildi. Düz 30 olması güzel oldu😀 başka avuntu bulamadım😁
meeee 😂😂
farketmez ben hep 1 dolar alıyorum..