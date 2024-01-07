Azmi Karamahmutoğlu Kimdir? Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nun Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Azmi Karamahmutoğlu Kimdir? Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nun Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Türkiye'nin beklediği 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Siyasi partilerin stratejik hamlelerini değerlendirdiği bugünlerde özellikle büyükşehir belediye başkan aday adayları sık sık gündeme geliyor. Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı konuşulan Azmi Karamahmutoğlu da vatandaşlar tarafından araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki, eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu kimdir?
İşte, Azmi Karamahmutoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri...
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Azmi Karamahmutoğlu Kimdir?
Azmi Karamahmutoğlu'nun Siyasi Kariyeri
Azmi Karamahmutoğlu'nun 31 Mart Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı işaret ediliyor.
İşte, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Azmi Karamahmutoğlu'nun adaylığına ilişkin yaptığı o paylaşım👇
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