Azmi Karamahmutoğlu Kimdir? Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nun Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Azmi Karamahmutoğlu, Alparslan Türkeş'in göreve atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. 1996 yılında dönemin MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak siyaset hayatına atıldı. Karamahmutoğlu, daha sonra 1997'de görevini Mustafa Hakan Ünser'e bıraktı.

Bir dönem KKTC'de Ülkü Ocakları'nın teşkilatlanma çalışmalarına yönelik çalışmalar da başlatan Azmi Karamahmutoğlu, 1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili seçildi. 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 1999 yılında ikinci kez MHP'nin Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev aldı.

2002 yılında MHP çatısı altından ayrılan Azmi Karamahmutoğlu, siyasi kariyerine Zafer Partisi'nin çatısı altında devam ediyor.