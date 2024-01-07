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Azmi Karamahmutoğlu Kimdir? Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nun Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Azmi Karamahmutoğlu Kimdir? Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nun Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.01.2024 - 14:08

Türkiye'nin beklediği 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Siyasi partilerin stratejik hamlelerini değerlendirdiği bugünlerde özellikle büyükşehir belediye başkan aday adayları sık sık gündeme geliyor. Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı konuşulan Azmi Karamahmutoğlu da vatandaşlar tarafından araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki, eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu kimdir? 

İşte, Azmi Karamahmutoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri...

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Azmi Karamahmutoğlu Kimdir?

Azmi Karamahmutoğlu Kimdir?

Azmi Karamahmutoğlu, 1958 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Erzurum'da başlayan Karamahmutoğlu, lisans eğitimi için Ankara'ya yerleşti. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Azmi Karamahmutoğlu'nun Siyasi Kariyeri

Azmi Karamahmutoğlu'nun Siyasi Kariyeri

Azmi Karamahmutoğlu, Alparslan Türkeş'in göreve atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. 1996 yılında dönemin MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak siyaset hayatına atıldı. Karamahmutoğlu, daha sonra 1997'de görevini Mustafa Hakan Ünser'e bıraktı. 

Bir dönem KKTC'de Ülkü Ocakları'nın teşkilatlanma çalışmalarına yönelik çalışmalar da başlatan Azmi Karamahmutoğlu, 1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili seçildi. 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 1999 yılında ikinci kez MHP'nin Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. 

2002 yılında MHP çatısı altından ayrılan Azmi Karamahmutoğlu, siyasi kariyerine Zafer Partisi'nin çatısı altında devam ediyor.

Azmi Karamahmutoğlu'nun 31 Mart Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı işaret ediliyor.

Azmi Karamahmutoğlu'nun 31 Mart Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı işaret ediliyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Zafer Partisi İstanbul Belediye Başkan adayının Azmi Karamahmutoğlu olacağı konuşulmaya başlandı. Karara ilişkin resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İşte, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Azmi Karamahmutoğlu'nun adaylığına ilişkin yaptığı o paylaşım👇

İşte, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Azmi Karamahmutoğlu'nun adaylığına ilişkin yaptığı o paylaşım👇
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