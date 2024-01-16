Mersin'de Korkunç Kaza: 9 Kişi Öldü, 30 Kişi Yaralandı
Mersin'de Korkunç Kaza: 9 Kişi Öldü, 30 Kişi Yaralandı
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Mersin'de korkunç bir kaza yaşandı. Kazaya ilişkin konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Pehlivan yazılı açıklamasında, kazanın Mersin-Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti.
Vali Pehlivan, şunları kaydetti:
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