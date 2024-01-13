Büyük İddia: İzmir'de Uyuz Salgını Nedeniyle Sınıf Kapatıldı
Büyük İddia: İzmir'de Uyuz Salgını Nedeniyle Sınıf Kapatıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uyuz salgını özellikle okulların korkulu rüyası oldu. Son günlerde uyuz salgını başta okullar olmak üzere birçok alanda yaygın olarak görülmeye başladı.
İddiaya göre Konak’ta bulunan Hacı Şakir Ortaokulu’ndaki bir sınıfta uyuz salgını sebebiyle derslere ara verildiği bildirildi.
Konuyla ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yüce Ayhan uyarılarda bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda