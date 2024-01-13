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Büyük İddia: İzmir'de Uyuz Salgını Nedeniyle Sınıf Kapatıldı

Büyük İddia: İzmir'de Uyuz Salgını Nedeniyle Sınıf Kapatıldı

İzmir Uyuz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.01.2024 - 16:35

Egede Sonsöz'den Diren Çelik'in haberine göre, İzmir'de bulunan Hacı Şakir Ortaokulu’nda uyuz salgını nedeniyle bir sınıfın kapatıldığı iddia edildi. 

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Uyuz salgını özellikle okulların korkulu rüyası oldu. Son günlerde uyuz salgını başta okullar olmak üzere birçok alanda yaygın olarak görülmeye başladı.

Uyuz salgını özellikle okulların korkulu rüyası oldu. Son günlerde uyuz salgını başta okullar olmak üzere birçok alanda yaygın olarak görülmeye başladı.

İddiaya göre Konak’ta bulunan Hacı Şakir Ortaokulu’ndaki bir sınıfta uyuz salgını sebebiyle derslere ara verildiği bildirildi.

İddiaya göre Konak’ta bulunan Hacı Şakir Ortaokulu’ndaki bir sınıfta uyuz salgını sebebiyle derslere ara verildiği bildirildi.

Konuyla ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yüce Ayhan uyarılarda bulundu.

Konuyla ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yüce Ayhan uyarılarda bulundu.

Gazeteci Diren Çelik'e konuşan Dr. Yüce Ayhan, “Okullarda hijyene önem verilmeli ve öncelikle hastalıklı olanların bir an önce teşhis edilip olmayanların ise gözlemlenmesi gerekiyor. Hastaların olguları izole edilmeli” dedi.

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