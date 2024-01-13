12 Gün Tedavi Görmüştü! Otobüste Üzerine Kaynar Su Dökülmüştü: Yolcuya 26 bin 76 Lira azminat
12 Gün Tedavi Görmüştü! Otobüste Üzerine Kaynar Su Dökülmüştü: Yolcuya 26 bin 76 Lira azminat
Şehirlerarası otobüste çay servisi sırada üzerine kaynar su dökülen yolcunun vücudunun sağ tarafının büyük bir bölümünde ikinci derecede yanık meydana gelmişti. Hastanede 12 gün yatarak tedavi gören Melahat Köseoğlu'na 26 bin 76 lira tazminat ödenmesine karar verildi.
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Emsal niteliği taşıyacak kararlardan birine imza atıldı.
Dava dosyasından derlenen bilgiye göre olay, 16 Eylül 2017'de yaşandı. Antalya Kemer'den İzmir'e seyreden özel bir otobüs firmasında görevli muavin, çay-kahve ikramı yaparken yolculardan Melahat Köseoğlu'nun üzerine kaynar su döktü. Vücudunun sağ tarafının büyük bir bölümünde ikinci derecede yanık meydana gelen Köseoğlu, ambulansla kaldırıldığı hastanede 12 gün yatarak tedavi gördü.
Tedavi masrafları eşi tarafından karşılanan Köseoğlu, taburcu edildikten sonra avukatı Seda Ballıkaya aracılığıyla otobüs firmasına maddi ve manevi tazminat talepli dava açtı. İzmir 1. Tüketici Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Köseoğlu'nun, otobüs firmasının ağır ihmal ve kusurları sonucunda yaralandığı, olayın ardından firmanın ilgisiz kalıp gayri ciddi davranışlarda bulunduğu, bunun da yolcunun acısını daha da artırdığı öne sürüldü. Firmanın bin 76 lira maddi, 50 bin lira da manevi olmak üzere 51 bin 76 lira tazminat ödemesi talep edildi.
Davayı karara bağlayan tüketici mahkemesi, kişinin beden bütünlüğüne zarar geldiği, davacının manevi olarak zarara uğradığı ve davalı firmanın söz konusu olayda kusurlu olduğuna dikkati çekti.
Yerel mahkemenin kararını kaldıran istinaf, bin 76 lira maddi, 25 bin lira da manevi olmak üzere toplam 26 bin 76 liranın davacı Melahat Köseoğlu'na yasal faiziyle birlikte ödenmesi yönünde hüküm kurdu.
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