Bakan Duyurdu: Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı

Binlerce yurttaşın beklediği haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı yurttaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.