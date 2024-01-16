Kameraya Yakalandı: Onlarca Kediyi Öldüren Adamın Yaptıkları Tüyler Ürpertti!

Hayvanlara yönelik şiddet önlenemez boyutlara ulaştı. İzmir'de meydana gelen olay herkes korkuttu. Olayı duyanların aklına 'hayvanlara bunu yapan insanlara kim bilir neler yapar?' sorusunu getirdi. İzmir'de, sokaktan topladığı kedileri oturduğu dairede öldürdükten sonra apartmanın bahçesine atan şüpheli, komşularının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.