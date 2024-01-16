Gol Sevinci Tepki Çekmişti: Sagiv Jehezkel, Ülkesinde Coşkuyla Karşılandı
Gol Sevinci Tepki Çekmişti: Sagiv Jehezkel, Ülkesinde Coşkuyla Karşılandı
Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara göstererek 'İsrail'e mesaj yolladığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, serbest kaldı. Özel bir uçakla akşamüstü İsrail’e dönen Jehezkel, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda kahraman gibi karşılandı.
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Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in kameralara gösterdiği Davut yıldızı ve 7 Ekim tarihini işaret eden mesajı çok konuşulmuştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır" mesajı ile Jehezkel'in artık Türkiye'de olmadığını duyurdu.
Jehezkel maçın 68. dakikasında skoru 1-1’e getiren golü attıktan sonra kameralara yönelmiş ve eline sarılmış beyaz sargıyı kameralara göstermişti. Beyaz sargıda “100 gün, 7 Ekim” yazısı ve Davud Yıldızı bulunuyordu. Jehezkel ile benzer şekilde Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Karzev, Avustralya Yahudileri Federasyonu'nun Instagram paylaşımını kendi hesabından hikaye olarak paylaştı. Bu paylaşımda benim 7 Ekim'in 100. gününe atıfla İsrailli rehinelerin serbest kalması çağrısı yapılıyordu. İsrailli iki futbolcu ile kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir, "İdeolojik propaganda" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıları sonrası aynı gün Gazze'ye yönelik saldırılarına, daha sonra da bölgeyi işgale başlamıştı.
Türkiye'den ayrılan Sagiv Jehezkel hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Antalyaspor da oyuncunun sözleşmesini feshetmek için UEFA ve FIFA ile temas halinde olduklarını açıkladı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise, "Antalyaspor siyaset üstü bir kurumdur. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Sagiv Yehezkel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gallant, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yıldan kısa süre önce Türkiye'de deprem meydana geldiğinde, harekete geçen ve pek çok Türk vatandaşının hayatını kurtaran yardımı ulaştıran ilk ülke İsrail'di. Futbolcu Shagiv Yehezkel'in skandal biçimde gözaltına alınması ikiyüzlülüktür ve nankörlüktür. Türkiye, eylemleriyle, Hamas'ın icra kolu gibi hareket ediyor" dedi.
Jehezkel, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi. DHA'nın haberine göre Jehezkel tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde şunları söyledi:
Antalyaspor ise Jehezkel’i kadro dışı bıraktı. Kulüp başkanı Sinan Boztepe, "Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek" dedi. Jehezkel daha önce de, Antalyaspor’un Gaziantepspor maçı öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta geçici olarak kadro dışı bırakılmıştı.
28 yaşındaki hücum oyuncusu Antalyaspor’a sezon başında İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından transfer edildi. Transfermarkt'te yer alan bilgilere göre, Jehezkel’in Antalyaspor ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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