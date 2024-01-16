28 İlde Eş Zamanlı Dev Operasyon: 165 Kişi Gözaltına Alındı
28 İlde Eş Zamanlı Dev Operasyon: 165 Kişi Gözaltına Alındı
Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu açıklanmıştı. Bu acı haber sonrası terör örgütlerine yönelik operasyonlar artırıldığı bilgisi paylaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Kahramanlar-43' operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdiği görüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Kahramanlar-43' operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"'Kahramanlar-43' operasyonları kapsamında; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde; bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, bölücü terör örgütünün 'Gençlik Yapılanması' ve 'Kadın Yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı."
Operasyonlara devam edeceklerini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.
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İşte o paylaşım:
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