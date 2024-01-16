28 İlde Eş Zamanlı Dev Operasyon: 165 Kişi Gözaltına Alındı

Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu açıklanmıştı. Bu acı haber sonrası terör örgütlerine yönelik operasyonlar artırıldığı bilgisi paylaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Kahramanlar-43' operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını duyurdu.