Samanlıkta İğne Aramak Gibi: Özgür Demirtaş, Yanlışlıkla Abonesini Engelleyince IBAN İstedi

Allahım Yarabbim ya :(

Yine yanlışlıkla bir abonemi blokladım sonra hemen açtım. Sebebi LIKE butonunun yanında yer alan BLOCK butonu.... Abonem yeni abone olduğunu ve bankadan aldığı bir fondan karda olduğunu yazıyordu. Adını hatırlamıyorum.

Benimle hemen iletişime geçip IBAN gönderirse para göndereyim yeniden abone olsun. Ama Block açılınca abonelik yeniden AKTİF oluyordur diye umuyorum. O zaman problem değil. Neden LIKE butonu yanında BLOCK tuşu var yahu :(