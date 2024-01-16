Samanlıkta İğne Aramak Gibi: Özgür Demirtaş, Yanlışlıkla Abonesini Engelleyince IBAN İstedi
Samanlıkta İğne Aramak Gibi: Özgür Demirtaş, Yanlışlıkla Abonesini Engelleyince IBAN İstedi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'da başlattığı abonelik sistemi ile finansal okur yazarlık temeli olanlara özel finansal bilgiler sunmaya devam ediyor. Bu alanda kullanıcılar ödedikleri abonelik ücreti ile Demirtaş ile bağlantı kurabiliyor ve verdiği onlara özel bilgilere de erişebiliyor. Demirtaş, bu alanda yanlışlıkla engellediği abonesini ararken, yorumlarla ortaya komik bir manzara çıktı.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, abonelik sistemiyle yer yer zorlanıyor. Kendisinin ilettiğine göre bu alanda "beğen" ve "engelle" butonları yan yana olduğundan yanlışlıkla abonelerini engelliyor. Bu kişiler kendisine ödeme yaptığı için sorun olmaması adına bu kez de kişileri arıyor.
Abonelik sisteminde dönem dönem yanlışlıkla engellediği kullanıcılarının peşine düşen Demirtaş'a gelen cevaplar bu kez ortama neşe saçtı.
Özgür Demirtaş'ın abonesini aramasına,
Yorumlarda IBAN atan mı istersiniz?
Abone sayısını hesaplayan mı?
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Demirtaş'ın hassasiyeti de ayrı ilgi çeken bir durumdu.
İşte Demirtaş'ın abonesini bulmak istemesine yapılan yorumlardan bazıları.
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Sizce Özgür Hoca bulmuş mudur bu kalabalıkta abonesini?
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