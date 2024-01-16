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Samanlıkta İğne Aramak Gibi: Özgür Demirtaş, Yanlışlıkla Abonesini Engelleyince IBAN İstedi

Samanlıkta İğne Aramak Gibi: Özgür Demirtaş, Yanlışlıkla Abonesini Engelleyince IBAN İstedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.01.2024 - 10:09

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'da başlattığı abonelik sistemi ile finansal okur yazarlık temeli olanlara özel finansal bilgiler sunmaya devam ediyor. Bu alanda kullanıcılar ödedikleri abonelik ücreti ile Demirtaş ile bağlantı kurabiliyor ve verdiği onlara özel bilgilere de erişebiliyor. Demirtaş, bu alanda yanlışlıkla engellediği abonesini ararken, yorumlarla ortaya komik bir manzara çıktı.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, abonelik sistemiyle yer yer zorlanıyor. Kendisinin ilettiğine göre bu alanda "beğen" ve "engelle" butonları yan yana olduğundan yanlışlıkla abonelerini engelliyor. Bu kişiler kendisine ödeme yaptığı için sorun olmaması adına bu kez de kişileri arıyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, abonelik sistemiyle yer yer zorlanıyor. Kendisinin ilettiğine göre bu alanda "beğen" ve "engelle" butonları yan yana olduğundan yanlışlıkla abonelerini engelliyor. Bu kişiler kendisine ödeme yaptığı için sorun olmaması adına bu kez de kişileri arıyor.

Abonelik sisteminde dönem dönem yanlışlıkla engellediği kullanıcılarının peşine düşen Demirtaş'a gelen cevaplar bu kez ortama neşe saçtı.

Abonelik sisteminde dönem dönem yanlışlıkla engellediği kullanıcılarının peşine düşen Demirtaş'a gelen cevaplar bu kez ortama neşe saçtı.
twitter.com

Allahım Yarabbim ya :(

Yine yanlışlıkla bir abonemi blokladım sonra hemen açtım. Sebebi LIKE butonunun yanında yer alan BLOCK butonu.... Abonem yeni abone olduğunu ve bankadan aldığı bir fondan karda olduğunu yazıyordu. Adını hatırlamıyorum.

Benimle hemen iletişime geçip IBAN gönderirse para göndereyim yeniden abone olsun. Ama Block açılınca abonelik yeniden AKTİF oluyordur diye umuyorum. O zaman problem değil. Neden LIKE butonu yanında BLOCK tuşu var yahu :(

Özgür Demirtaş'ın abonesini aramasına,

Yorumlarda IBAN atan mı istersiniz?

Yorumlarda IBAN atan mı istersiniz?
twitter.com

Abone sayısını hesaplayan mı?

Abone sayısını hesaplayan mı?
twitter.com
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Demirtaş'ın hassasiyeti de ayrı ilgi çeken bir durumdu.

Demirtaş'ın hassasiyeti de ayrı ilgi çeken bir durumdu.
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İşte Demirtaş'ın abonesini bulmak istemesine yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Demirtaş'ın abonesini bulmak istemesine yapılan yorumlardan bazıları.
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Sizce Özgür Hoca bulmuş mudur bu kalabalıkta abonesini?

Sizce Özgür Hoca bulmuş mudur bu kalabalıkta abonesini?
twitter.com

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