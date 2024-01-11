IBAN'ına Yanma! Nakit Taşıma Yok, Kredi Kartına Komisyon Yok: IBAN'dan Gönderilen Para Suça Bulaşır mı?

Enflasyondaki yükseliş ödeme sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL artık ödemelerde yeterli olmuyor. Alım gücündeki erime, nakit taşımanın azalması, kredi kartlarında komisyon gibi durumlar da ödemeleri EFT ya da havaleye yönlendiriyor. IBAN ile yapılan ödemeler ise büyük risk taşıyor. Ödemelerde kolay yöntem görülen para transferleri başımızı derde sokar mı?