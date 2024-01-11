IBAN'ına Yanma! Nakit Taşıma Yok, Kredi Kartına Komisyon Yok: IBAN'dan Gönderilen Para Suça Bulaşır mı?
IBAN'ına Yanma! Nakit Taşıma Yok, Kredi Kartına Komisyon Yok: IBAN'dan Gönderilen Para Suça Bulaşır mı?
Enflasyondaki yükseliş ödeme sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL artık ödemelerde yeterli olmuyor. Alım gücündeki erime, nakit taşımanın azalması, kredi kartlarında komisyon gibi durumlar da ödemeleri EFT ya da havaleye yönlendiriyor. IBAN ile yapılan ödemeler ise büyük risk taşıyor. Ödemelerde kolay yöntem görülen para transferleri başımızı derde sokar mı?
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Son yıllarda hızlanan enflasyondaki yükseliş emisyondaki banknot büyüklüklerinin yetersiz kalmasına yol açarken, pandemiyle birlikte azalan temas nedeniyle nakit taşıma da tarihe karışıyor.
Kartı kullanımı bir yandan paraya dokunulmadığı için harcama kontrolünü zorluyor. Diğer yandan dünyanın en efektif ödeme aracı olan kartlarda yine enflasyonla bazı ürün ya da hizmetlerde komisyon alınmaya başlanması başka bir kullanım engeli oluyor. Ayrıca henüz finansal açıdan bilincin yüksek olmadığı bölgelerde de pos cihazlarının yaygınlığı tartışılır boyutlarda oluyor.
Tüm bunların ardından devreye IBAN giriyor! Nakit desen nakit değil, kart desen kart değil. Ancak hem nakit hem kayıtlı bir bankacılık işlemi.
Ülkemizde ise özellikle eğitim ve sosyokültürel seviye bakmadan "terör" ile ilişkili olmasıyla dolandırılan kesimler göz önüne alınınca IBAN'la yapılan EFT ya da havale işlemleri sorun teşkil ediyor.
Bir kullanıcının yazdığı bu uyarı haliyel bu ortamda dikkat çekiyor.
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IBAN ile EFT/havale ödeme konusunda yorum yağarken, bunu hemen hepimiz yapıyoruz.
Hem de dikkat etmeden yapıyoruz.
Aslında bankacılık sistemlerinde çoğu kişi inanmasa da Türkiye dünyanın en ileri dijital yapılarına ve hizmet standardına sahip bir konumda.
Ancak bu konuda iyi niyetli olmak da sorunlu bir durum günümüzde.
"Seni üzerler" ya da "Hangi ülkede yaşıyorsun?" diye sorular birikirken,
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Kimi iş yeri sahipleri de kendini koruyor.
Sonuçta bir şüphenin oluştuğu görülürken,
Siz siz olun kendinizi tüm kötü niyetlere karşı korumayı unutmayın.
Bölgesel dinamikler de bazı zorunlulukları yaratırken,
İnsanlık da ölebiliyor bazen.
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Ve olay sadece para olmuyor.
Siz nerelere IBAN atıyorsunuz ya da EFT/havale yapıyorsunuz?
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