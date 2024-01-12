'İlk Gün'de TCMB Başkanı Erkan Yatırımcılara Hangi Mesajları Verdi?

Erkan, enflasyonda gerilemenin tesisi için parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını açıklarken, parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağını öngördüklerini vurguladı.

TCMB Başkanı Erkan, Haziran 2023'te başlayan programın ardından Eylül ayından sonra TL mevduata geçişin güçlendiğin, tüketimde ve ithalatta talep azaldığını, cari açık ve rezerv artışında da iyileşmenin görüldüğünü, enflasyon beklentilerinde ve ana eğilimde iyileşmenin olduğunu da sunumunda belirtti.

CDS'teki düşüşe ve kur oynaklığındaki azalmaya da dikkat çeken Erkan, sermaye girişlerinin hızlanarak rezervleri ihtiyatlı bir şekilde artırmaya devam edeceklerini de vurguladı.