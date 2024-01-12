'İlk Gün'de TCMB Başkanı Erkan Yatırımcılara Hangi Mesajları Verdi?
'İlk Gün'de TCMB Başkanı Erkan Yatırımcılara Hangi Mesajları Verdi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, ilk kez düzenlenen Yatırım Günü'nde ABD'de buluştuğu dev fon yöneticilerine dezenflasyona vurgusu yaptı.
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TCMB'nin tarihinde ilk kez düzenlediği "Yatırımcı Günü" etkinliğinde ABD'de JP Morgan'ın ev sahipliğinde büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'den fazla yöneticiyle buluşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye'nin para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı.
TCMB Başkanı Erkan'ın toplantıda dezenflasyon vurgusu yaptığı kaydedilirken, "Dezenflasyon patikası, sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.
Erkan, programın etkili çalıştığını belirterek "sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak" ifadelerini kullandı.
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