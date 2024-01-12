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'İlk Gün'de TCMB Başkanı Erkan Yatırımcılara Hangi Mesajları Verdi?

'İlk Gün'de TCMB Başkanı Erkan Yatırımcılara Hangi Mesajları Verdi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.01.2024 - 10:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, ilk kez düzenlenen Yatırım Günü'nde ABD'de buluştuğu dev fon yöneticilerine dezenflasyona vurgusu yaptı.

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TCMB'nin tarihinde ilk kez düzenlediği "Yatırımcı Günü" etkinliğinde ABD'de JP Morgan'ın ev sahipliğinde büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'den fazla yöneticiyle buluşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye'nin para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı.

TCMB'nin tarihinde ilk kez düzenlediği "Yatırımcı Günü" etkinliğinde ABD'de JP Morgan'ın ev sahipliğinde büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'den fazla yöneticiyle buluşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye'nin para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara'daki işleri nedeniyle gitmeyerek video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, makroekonomi, finansal piyasalar ve bankacılık konuları üzerinde duruldu.

TCMB Başkanı Erkan'ın toplantıda dezenflasyon vurgusu yaptığı kaydedilirken, "Dezenflasyon patikası, sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

TCMB Başkanı Erkan'ın toplantıda dezenflasyon vurgusu yaptığı kaydedilirken, "Dezenflasyon patikası, sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Erkan, enflasyonda gerilemenin tesisi için parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını açıklarken, parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağını öngördüklerini vurguladı.

TCMB Başkanı Erkan, Haziran 2023'te başlayan programın ardından Eylül ayından sonra TL mevduata geçişin güçlendiğin, tüketimde ve ithalatta talep azaldığını, cari açık ve rezerv artışında da iyileşmenin görüldüğünü, enflasyon beklentilerinde ve ana eğilimde iyileşmenin olduğunu da sunumunda belirtti. 

CDS'teki düşüşe ve kur oynaklığındaki azalmaya da dikkat çeken Erkan, sermaye girişlerinin hızlanarak rezervleri ihtiyatlı bir şekilde artırmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Erkan, programın etkili çalıştığını belirterek "sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak" ifadelerini kullandı.

Erkan, programın etkili çalıştığını belirterek "sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Erkan, 'Ana taahhüdümüz dezenflasyona ulaşmaktır. Bununla birlikte döviz rezervlerini güçlendirmeye devam edeceğiz ve rezervleri artırmada halihazırda önemli bir ilerleme kaydettik' derken, 2024'ün, dezenflasyon yılı olacağını da tekrar etti.

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