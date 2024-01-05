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Selahattin Demirtaş'ın Abisi İçin Yaptığı Açıklamayı Özgür Demirtaş Goygoyuna Döndürenler Güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın Abisi İçin Yaptığı Açıklamayı Özgür Demirtaş Goygoyuna Döndürenler Güldürdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.01.2024 - 12:56

Tutuklu bulunan siyasi parti lideri Selahattin Demirtaş, abisinin siyaset yapamadığı için teröre yöneldiğini açıklaması ciddi bir gündem olurken, sosyal medyadaki goygoycular konuyu soyadı benzerliği olan ve geçmiş dönemde de esprilere konu olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a yöneltince gülmemek mümkün olmadı.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin önde gelen finans profesörlerinden olurken, milyonlarca takipçisine hitabıyla her daim finansal okuryazarlık konusunda da öğreticiliğiyle öne çıkıyor. Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunan bir siyasi lider. İki kişi arasında sadece soyadı benzerliği var ancak bu her daim nedense Özgür Demirtaş'a mâl ediliyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin önde gelen finans profesörlerinden olurken, milyonlarca takipçisine hitabıyla her daim finansal okuryazarlık konusunda da öğreticiliğiyle öne çıkıyor. Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunan bir siyasi lider. İki kişi arasında sadece soyadı benzerliği var ancak bu her daim nedense Özgür Demirtaş'a mâl ediliyor.

Özgür Demirtaş finans ve ekonomi konusunda paylaşımlarıyla eğitimciliğinin karakteri olduğunu gösterirken, Selahattin Demirtaş esprilerine maruz kalmaktan kaçamıyor.

Özgür Demirtaş finans ve ekonomi konusunda paylaşımlarıyla eğitimciliğinin karakteri olduğunu gösterirken, Selahattin Demirtaş esprilerine maruz kalmaktan kaçamıyor.

Milyonlarca takipçisi olan Prof. Dr. Demirtaş, yer yer bu esprilere gülerken, yer yer de kendini tutamıyor.

Özgür Demirtaş ve Selahattin Demirtaş'ın hiçbir akrabalığı olmadan soyadı benzerliği dönem dönem gündem oluyor.

Tabi bu durum Selahattin Demirtaş'ın da esprilerine konu olabiliyor.

Tabi bu durum Selahattin Demirtaş'ın da esprilerine konu olabiliyor.

Bakınız.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş'ın "akrabalık esprileri" yeniden gündem oldu. Selahattin Demirtaş'ın kendi abisi ile ilgili yaptığı bir açıklama sosyal medyada goygoyculardan kaçamadı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş'ın "akrabalık esprileri" yeniden gündem oldu. Selahattin Demirtaş'ın kendi abisi ile ilgili yaptığı bir açıklama sosyal medyada goygoyculardan kaçamadı.

Terörle suçlanan Selahattin Demirtaş, yine aynı suçlamayla alakalı kendi abisi hakkında bir açıklama yapınca "amcaoğlu"ndan "ağabey"e evrilen esprilerden Özgür Demirtaş yine kaçamadı.

Terörle suçlanan Selahattin Demirtaş, yine aynı suçlamayla alakalı kendi abisi hakkında bir açıklama yapınca "amcaoğlu"ndan "ağabey"e evrilen esprilerden Özgür Demirtaş yine kaçamadı.
twitter.com
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Selahattin Demirtaş, "Abime siyaset yaptırmadıkları için dağa gitti" demişti, sosyal medya kullanıcıları da mentionlarıyla Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı yine darladı.

Selahattin Demirtaş, "Abime siyaset yaptırmadıkları için dağa gitti" demişti, sosyal medya kullanıcıları da mentionlarıyla Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı yine darladı.
twitter.com

Konuyu toplumsal ve siyasi hassasiyetinden ayırarak,

Konuyu toplumsal ve siyasi hassasiyetinden ayırarak,
twitter.com

Özgür Demirtaş'a yönelen espriler gülmekten alıkoyamadı.

Özgür Demirtaş'a yönelen espriler gülmekten alıkoyamadı.
twitter.com

Özgür Demirtaş'ın da okuduğunda güleceğini tahmin ettiğimiz yorumları

Özgür Demirtaş'ın da okuduğunda güleceğini tahmin ettiğimiz yorumları
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Sizler için derledik.

Sizler için derledik.
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Halen toplumda gülebilen, konuları "ince" görerek espriler yapabilenlerin olması da

Halen toplumda gülebilen, konuları "ince" görerek espriler yapabilenlerin olması da
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Genellikle tartışmalarla gündeme gelen sosyal medyada güzel görüntüler de oluşturabiliyor.

Genellikle tartışmalarla gündeme gelen sosyal medyada güzel görüntüler de oluşturabiliyor.
twitter.com

Biz de bu konuda Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın nasıl bir espriyle karşılık vereceğini merakla bekliyoruz.

Biz de bu konuda Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın nasıl bir espriyle karşılık vereceğini merakla bekliyoruz.
twitter.com

Bizim bildiğimiz kadarıyla Özgür Hoca zekasıyla bu şakaların üzerine daha ince görerek çıkar...

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