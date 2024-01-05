Selahattin Demirtaş'ın Abisi İçin Yaptığı Açıklamayı Özgür Demirtaş Goygoyuna Döndürenler Güldürdü
Selahattin Demirtaş'ın Abisi İçin Yaptığı Açıklamayı Özgür Demirtaş Goygoyuna Döndürenler Güldürdü
Tutuklu bulunan siyasi parti lideri Selahattin Demirtaş, abisinin siyaset yapamadığı için teröre yöneldiğini açıklaması ciddi bir gündem olurken, sosyal medyadaki goygoycular konuyu soyadı benzerliği olan ve geçmiş dönemde de esprilere konu olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a yöneltince gülmemek mümkün olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin önde gelen finans profesörlerinden olurken, milyonlarca takipçisine hitabıyla her daim finansal okuryazarlık konusunda da öğreticiliğiyle öne çıkıyor. Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunan bir siyasi lider. İki kişi arasında sadece soyadı benzerliği var ancak bu her daim nedense Özgür Demirtaş'a mâl ediliyor.
Özgür Demirtaş finans ve ekonomi konusunda paylaşımlarıyla eğitimciliğinin karakteri olduğunu gösterirken, Selahattin Demirtaş esprilerine maruz kalmaktan kaçamıyor.
Tabi bu durum Selahattin Demirtaş'ın da esprilerine konu olabiliyor.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş'ın "akrabalık esprileri" yeniden gündem oldu. Selahattin Demirtaş'ın kendi abisi ile ilgili yaptığı bir açıklama sosyal medyada goygoyculardan kaçamadı.
Terörle suçlanan Selahattin Demirtaş, yine aynı suçlamayla alakalı kendi abisi hakkında bir açıklama yapınca "amcaoğlu"ndan "ağabey"e evrilen esprilerden Özgür Demirtaş yine kaçamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Selahattin Demirtaş, "Abime siyaset yaptırmadıkları için dağa gitti" demişti, sosyal medya kullanıcıları da mentionlarıyla Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı yine darladı.
Konuyu toplumsal ve siyasi hassasiyetinden ayırarak,
Özgür Demirtaş'a yönelen espriler gülmekten alıkoyamadı.
Özgür Demirtaş'ın da okuduğunda güleceğini tahmin ettiğimiz yorumları
Sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Halen toplumda gülebilen, konuları "ince" görerek espriler yapabilenlerin olması da
Genellikle tartışmalarla gündeme gelen sosyal medyada güzel görüntüler de oluşturabiliyor.
Biz de bu konuda Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın nasıl bir espriyle karşılık vereceğini merakla bekliyoruz.
Bizim bildiğimiz kadarıyla Özgür Hoca zekasıyla bu şakaların üzerine daha ince görerek çıkar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın