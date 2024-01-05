Selahattin Demirtaş'ın Abisi İçin Yaptığı Açıklamayı Özgür Demirtaş Goygoyuna Döndürenler Güldürdü

Tutuklu bulunan siyasi parti lideri Selahattin Demirtaş, abisinin siyaset yapamadığı için teröre yöneldiğini açıklaması ciddi bir gündem olurken, sosyal medyadaki goygoycular konuyu soyadı benzerliği olan ve geçmiş dönemde de esprilere konu olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a yöneltince gülmemek mümkün olmadı.