Bakan Kacır NASA'yı Ziyaret Etti: Türkiye'nin Uzay Araştırmalarında daha Fazla Rol Üstleneceğini Açıkladı
Bakan Kacır NASA'yı Ziyaret Etti: Türkiye'nin Uzay Araştırmalarında daha Fazla Rol Üstleneceğini Açıkladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Florida'da gerçekleştirilen fırlatma töreni için gittiği ABD'de, Houston'daki NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ni ve Axiom Space firmasının Uzay İstasyonu Geliştirme Tesisi'ni ziyaret etti.
Firmanın yöneticileriyle bir araya gelen Kacır, Axiom Space'in uzay alanındaki tecrübesini Türkiye ile paylaştığını belirtti: "Önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarında, insanlı uzay misyonlarında üstlenebileceğimiz rol ve sorumluluklar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk."
Kacır, uzay bilimi ve teknolojilerine yönelik geliştirilecek yeni projelerin Türkiye'ye hem stratejik hem de ekonomik getiriler sağlayacağını bildirdi.
Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmaları alanındaki hedeflerini "Hedefimiz, önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarında, uzay keşiflerinde, uzay istasyonlarında, bütün değer zincirinde daha fazla rol üstlenebilmek adına Türk sanayi ve teknoloji ekosistemini güçlü şekilde desteklemek ve yönlendirmek olacak." sözleriyle açıkladı.
Türkiye kendine ait bir uzay istasyonu kuracak.
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Türkiye'de uzay çalışmaları alanında bir çalıştay düzenlenecek.
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