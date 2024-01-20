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Bakan Kacır NASA'yı Ziyaret Etti: Türkiye'nin Uzay Araştırmalarında daha Fazla Rol Üstleneceğini Açıkladı

Bakan Kacır NASA'yı Ziyaret Etti: Türkiye'nin Uzay Araştırmalarında daha Fazla Rol Üstleneceğini Açıkladı

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 15:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ni ziyaret ederek Axiom Space'in Uzay İstasyonu Geliştirme Tesisi'nde inceleme yaptı. Kacır, Türkiye'nin insanlı uzay araştırmalarındaki hedeflerini açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Florida'da gerçekleştirilen fırlatma töreni için gittiği ABD'de, Houston'daki NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ni ve Axiom Space firmasının Uzay İstasyonu Geliştirme Tesisi'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Florida'da gerçekleştirilen fırlatma töreni için gittiği ABD'de, Houston'daki NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ni ve Axiom Space firmasının Uzay İstasyonu Geliştirme Tesisi'ni ziyaret etti.

Firmanın yöneticileriyle bir araya gelen Kacır, Axiom Space'in uzay alanındaki tecrübesini Türkiye ile paylaştığını belirtti: "Önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarında, insanlı uzay misyonlarında üstlenebileceğimiz rol ve sorumluluklar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk."

Firmanın yöneticileriyle bir araya gelen Kacır, Axiom Space'in uzay alanındaki tecrübesini Türkiye ile paylaştığını belirtti: "Önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarında, insanlı uzay misyonlarında üstlenebileceğimiz rol ve sorumluluklar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk."

Kacır, uzay bilimi ve teknolojilerine yönelik geliştirilecek yeni projelerin Türkiye'ye hem stratejik hem de ekonomik getiriler sağlayacağını bildirdi.

Kacır, uzay bilimi ve teknolojilerine yönelik geliştirilecek yeni projelerin Türkiye'ye hem stratejik hem de ekonomik getiriler sağlayacağını bildirdi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmaları alanındaki hedeflerini "Hedefimiz, önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarında, uzay keşiflerinde, uzay istasyonlarında, bütün değer zincirinde daha fazla rol üstlenebilmek adına Türk sanayi ve teknoloji ekosistemini güçlü şekilde desteklemek ve yönlendirmek olacak." sözleriyle açıkladı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmaları alanındaki hedeflerini "Hedefimiz, önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarında, uzay keşiflerinde, uzay istasyonlarında, bütün değer zincirinde daha fazla rol üstlenebilmek adına Türk sanayi ve teknoloji ekosistemini güçlü şekilde desteklemek ve yönlendirmek olacak." sözleriyle açıkladı.

Türkiye kendine ait bir uzay istasyonu kuracak.

Türkiye kendine ait bir uzay istasyonu kuracak.

Bakan Kacır: 'Gelecekte yerli uzay aracımızla insansız Ay misyonunu da gerçekleştireceğiz. Milli roket sistemlerimizle uzaya erişim kabiliyetimizi artıracak, kendimize ait bir uzay limanı kuracağız. Konumlama ve zamanlama sistemi oluşturan uydu takımlarını yerli üreteceğiz. Kalkınma yarışında asla yeniden geri düşmeyecek, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmekten vazgeçmeyeceğiz. Ve şimdi insanlı uzay araştırmalarına başlıyoruz. Bu, Türk milletinin ortak kazanımıdır. İşte o nedenle gurur duy Türkiye.'

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Türkiye'de uzay çalışmaları alanında bir çalıştay düzenlenecek.

Türkiye'de uzay çalışmaları alanında bir çalıştay düzenlenecek.

Bakan Kacır: “Hem Türkiye'den hem uluslararası ekosistemden katılım sağlayacağımız bu çalıştayla, Türkiye'nin insanlı uzay misyonlarında, uzay keşiflerinde, tüm aşamalarda oynayabileceği rolü planlamaya dönük bir stratejik plan üzerinde çalışacağız ve insanlı ilk uzay misyonumuzun devamını getirecek adımlar atacağız.”

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