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Gezeravcı'nın Uzaydaki İlk Sözü "İstikbal Göklerdedir" Atatürk'e Ait Değil mi?

Gezeravcı'nın Uzaydaki İlk Sözü "İstikbal Göklerdedir" Atatürk'e Ait Değil mi?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 16:54 Son Güncelleme: 19.01.2024 - 17:27

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Bildiğiniz üzere ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. 'Bu anı yüce atamızın bir sözüyle başlatmak istiyorum.' diyen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri 'İstikbal göklerdedir' oldu.

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Bu olayın ardından Fatih Altaylı'nın, Afet İnan'ın kızı Arı İnan'la yaptığı bir program yeniden gündem oldu.

Bu olayın ardından Fatih Altaylı'nın, Afet İnan'ın kızı Arı İnan'la yaptığı bir program yeniden gündem oldu.

Programda Atatürk'e ait olduğu söylenen ama Atatürk'e ait olmayan sözlerin konuşulduğu anlarda "İstikbal göklerdedir" sözünün de Atatürk'e ait olmadığı söylendi.

Programda Atatürk'e ait olduğu söylenen ama Atatürk'e ait olmayan sözlerin konuşulduğu anlarda "İstikbal göklerdedir" sözünün de Atatürk'e ait olmadığı söylendi.

Hatta Arı İnan bu sözün Atatürk'e ait olup olmadığını Sabiha Gökçen'e de sorduğunu, onun da emin olmadığını açıkladı.

İşte o program;

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