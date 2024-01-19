Gezeravcı'nın Uzaydaki İlk Sözü "İstikbal Göklerdedir" Atatürk'e Ait Değil mi?

Bildiğiniz üzere ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. 'Bu anı yüce atamızın bir sözüyle başlatmak istiyorum.' diyen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri 'İstikbal göklerdedir' oldu.
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Bu olayın ardından Fatih Altaylı'nın, Afet İnan'ın kızı Arı İnan'la yaptığı bir program yeniden gündem oldu.
Programda Atatürk'e ait olduğu söylenen ama Atatürk'e ait olmayan sözlerin konuşulduğu anlarda "İstikbal göklerdedir" sözünün de Atatürk'e ait olmadığı söylendi.
İşte o program;
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