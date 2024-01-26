Uzay Fotoğrafçısı Uygar Mitat Alper Gezeavcı'nın da İçinde Bulunduğu Uzay İstasyonu'nun Görüntüsünü Yakaladı

Emeklilere Seçimler İçin Ek Zam İddiası: Seçim Öncesi Ne Kadar Zam Bekleniyor?

İmamoğlu’nun Sancaktepe Camii’nde Neden Camilere Gelmediğini Soran Vatandaşa Verdiği Cevap Gündem Oldu

Ne Çarşaflar Ne Havlular! Bir Kadın Otel Odalarındaki En Pis Şeyin Su Isıtıcıları Olduğunu İddia Etti