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Uzay Fotoğrafçısı Uygar Mitat Alper Gezeavcı'nın da İçinde Bulunduğu Uzay İstasyonu'nun Görüntüsünü Yakaladı

Uzay Fotoğrafçısı Uygar Mitat Alper Gezeavcı'nın da İçinde Bulunduğu Uzay İstasyonu'nun Görüntüsünü Yakaladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 16:12 Son Güncelleme: 26.01.2024 - 16:14

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Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu geçtiğimiz günlerde başladı. Kendisini tüm ülke büyük bir ilgiyle takip etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2iDERaoxLa/
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Uzay fotoğrafçılığı yapan Uygar Mitat bu anı yakalamak için teleskobunun başına geçti.

Uzay fotoğrafçılığı yapan Uygar Mitat bu anı yakalamak için teleskobunun başına geçti.

Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 24 Ocak 22:37'de tam da ayın önünden geçerken o anı ölümsüzleştiren Mitat'ın paylaşımı beğeni topladı.

Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 24 Ocak 22:37'de tam da ayın önünden geçerken o anı ölümsüzleştiren Mitat'ın paylaşımı beğeni topladı.

İşte o görüntüler;

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