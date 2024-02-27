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Türkiye'de Olsa Nasıl Olurdu? Ölen Ev Sahiplerinin Tüm Eşyalarının Satışa Çıkarıldığı Uygulama Dikkat Çekti

Türkiye'de Olsa Nasıl Olurdu? Ölen Ev Sahiplerinin Tüm Eşyalarının Satışa Çıkarıldığı Uygulama Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 21:27 Son Güncelleme: 27.02.2024 - 21:28

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Her kültüde, yakınını kaybetme ve sonrasında yaşanan yas sürecini farklıdır. Yas süreci, kayıp sonrası yaşanan duygusal ve psikolojik dönüşümü ifade eder ve bu süreç, her kültürün kendine özgü ritüelleri, inançları ve gelenekleri ile şekillenir. Her birimizin bu süreci tecrübe etme şekli, kültürel kökenlerimiz ve bireysel duygusal yapımız tarafından belirlenir.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3ilE_9Rk60/
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'gizematak' isimli sosyal medya kullanıcısı Amerika'da katıldığı 'Estate Sale' uygulamasını paylaştı.

'gizematak' isimli sosyal medya kullanıcısı Amerika'da katıldığı 'Estate Sale' uygulamasını paylaştı.

Bu uygulama ile vefat eden, huzur evine yerleşen ya da bir sebeple evini terk eden insanların eşyaları uygun fiyatlara satışa sunuluyor.

Bu uygulama ile vefat eden, huzur evine yerleşen ya da bir sebeple evini terk eden insanların eşyaları uygun fiyatlara satışa sunuluyor.

Kişisel eşyalardan arabaya kadar pek çok şeyin satıldığı bu sürçe birkaç gün devam ediyor ve fiyatlar günden güne düşüyor.

Video akıllara, "Bu uygulama bizim ülkemizde olsa neler olurdu?" sorusunu getirdi.

Video akıllara, "Bu uygulama bizim ülkemizde olsa neler olurdu?" sorusunu getirdi.

İşte o video;

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