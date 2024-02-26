Yeni Doğum Yapmış Bir Kadının Yorgunluğu Yüzünden Okunurken Odadaki İnsanların Rahatlığı Tepki Çekti

Doğum süreci, hem fiziksel hem de duygusal açıdan anneleri zorlayabiliyor. Bu süreçte, annelerin hem bedensel hem de ruhsal sağlıklarına dikkat etmeleri önem taşıyor. Fakat özellikle ülkemizde anne ve babalar, kendileri ya da bebekleriyle değil gelecek ziyaretçilerle ve onlara sunulacak ikramlıklarla ilgilenmek zorunda kalabiliyorlar.
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Sosyal medyada yeni doğum yapan bir kadının hastane odasının görüntüleri paylaşıldı.
Görüntülerde doğum yapan kadının bitkin hali yüzünden okunurken, odadaki diğer insanların rahatlığı tepki çekti.
İşte o video;
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